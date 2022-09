Apple getipt om 3nm-chiptechnologie te gebruiken in iPhone 15, Macs 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In een nieuw rapport wordt voorspeld dat Apple vanaf 2023 nog efficiëntere chipsets in zijn A- en M-producten wil inbouwen. Een van zijn belangrijkste leveranciers is bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie processors.

Naar verluidt is TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) bezig met de ontwikkeling van op 3 nm gebaseerde processoren, die zullen worden gebruikt voor de A17-processor van Apple - die waarschijnlijk de iPhone 15 zal aandrijven - en voor de Mac-modellen met M3-aandrijving die voor volgend jaar worden voorspeld.

Apple is een van de grootste klanten van TSMC en is een belangrijke partner bij de ontwikkeling van de chipset die de nieuwste iPhone 14 Pro-modellen aandrijft. Deze maken uiteraard gebruik van een 4nm-proces.

In de wereld van processoren betekent kleiner meestal beter - in termen van het nm-proces. Hoe lager het getal, hoe kleiner de ruimte tussen de transistors, en hoe meer transistors er op de processor kunnen worden geperst. Dat maakt ze doorgaans krachtiger en efficiënter. Althans, zo zou het in grote lijnen moeten werken.

Meer transistors op een klein oppervlak betekent ook dat het duurder en moeilijker te produceren wordt. Maar uit het rapport van Nikkei Asia - waar deze informatie vandaan komt - blijkt dat er een race gaande is om als eerste op de markt te komen met op 3nm gebaseerde chips, en Apple staat vooraan in de rij voor de ontwerpen van TSMC.

Er is ook een gevoel dat deze geavanceerde processortechnologie ook kan worden gebruikt als een belangrijke differentiator tussen de 'Pro'-lijn en de gewone iPhone 15, vergelijkbaar met dit jaar waar de iPhone 14 een oudere chipset heeft in vergelijking met de iPhone 14 Pro.

Voor 2023 zou dat kunnen betekenen dat de iPhone 15 een 4 nm-chip krijgt en de iPhone 15 Pro-modellen een 3 nm-chip.

Geschreven door Cam Bunton.