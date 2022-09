Apple iOS 16 en watchOS 9 gelanceerd, zo download je ze

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde iOS 16 en watchOS 9 aan tijdens zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni, met tal van nieuwe functies voor iPhone en Apple Watch.

Een publieke bèta van de beide software builds was al een paar maanden beschikbaar, maar nu zijn de definitieve versies hier en beschikbaar om te downloaden.

We hebben volledige functies op iOS 16 en watchOS 9, die beide een volledige run down geven van alle nieuwe functies die je op je apparaten kunt verwachten. Er is een nieuwe vergrendelschermaanpassing voor iOS 16 die een van de meest opwindende functies is om te proberen en meer geavanceerde slaaptracking voor watchOS 9, inclusief slaapfasen voor Apple Watch, eindelijk.

We hebben ook een stuk over de eerste functies die je in iOS 16 kunt proberen, als je wilt weten wat de beste zijn om in eerste instantie mee te spelen. Met dat in gedachten, is hier hoe je de software kunt downloaden en alle nieuwe dingen kunt uitproberen.

Je moet er eerst voor zorgen dat je een compatibele iPhone hebt om iOS 16 te kunnen gebruiken. Je kunt alle systeemvereisten voor iOS 16 vinden in onze aparte functie, maar kort samengevat heb je een iPhone 8 of nieuwer nodig.

De iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus en de iPhone SE 2016 zijn niet compatibel. Als je echter een iPhone 8 of hoger hebt, volg je deze instructies.

Open Instellingen Tik op Algemeen Tik op Software-update Downloaden en installeren

Voor watchOS 9 heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig - lees hier onze watchOS 9-systeemvereisten. Met name de oudere Series 3 is niet compatibel met de nieuwe software. Als je echter een Watch Series 4 of nieuwer hebt, volg je deze stappen.

Open de Watch-app op je iPhone Tik op Algemeen in het tabblad Mijn horloge Tik op Software-update Downloaden en installeren

Zorg ervoor dat je apparaten zijn verbonden met stroom en Wi-Fi wanneer je de software-updates downloadt en installeert.

