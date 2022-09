Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien gehoord dat Apple onlangs een nieuwe versie van de software voor je iPhone heeft gelanceerd. Het heet iOS 16 en brengt misschien wel de grootste verandering in je vergrendelscherm die we in lange tijd van Apple hebben gezien.

Natuurlijk is de verandering van het vergrendelscherm niet de enige nieuwe functie die in iOS 16 is geïntroduceerd. Er zijn ook andere functies toegevoegd, waaronder slimmer dicteren, meer Live Text-mogelijkheden, een gezinscontrolelijst en nog veel meer.

In deze rubriek leiden we je door een aantal van onze favoriete nieuwe tools, dus download iOS 16 en bekijk de nieuwe functies hieronder of in de video bovenaan deze pagina (hierboven).

Natuurlijk moeten we hier beginnen, het is de ster van de show: het vergrendelscherm. Apple heeft het nieuw leven ingeblazen en geeft je aanpassingsopties die gewoon nog niet eerder bestonden op iPhone. Beter laat dan nooit, toch?

Het is ook leuk en makkelijk om mee te werken. Net zoals je de wijzerplaat van je Apple-smartwatch aanpast, houd je het vergrendelscherm ingedrukt en tik je op 'aanpassen'. Of veeg erover en tik op 'voeg nieuw toe'. Je krijgt een heleboel voorinstellingen om uit te kiezen, met verschillende klokstijlen, widgets en achtergronden.

Zodra u uw stijl uit de lijst hebt gekozen, kunt u deze aanpassen. Tik op het datumveld bovenaan en je kunt de standaardinstelling omwisselen voor iets anders. Dus als je de datum en de weersomstandigheden, of de datum en de komende evenementen, of de datum en uw fitness vooruitgang wilt, kan dat.

Als je op de klok tikt, kun je het lettertype en de stijl wijzigen, en er zijn hier een paar opties. Wat de kleur betreft, kiest het standaard kleuren die bij de achtergrond passen, maar je kunt handmatig een andere kleur kiezen uit de beschikbare opties onderaan.

Dan is er nog het widget-veld onderaan, waarin je kleine vierkante widgets of grotere rechthoekige kunt toevoegen. En deze kunnen allerlei gegevens bevatten, van weersomstandigheden tot agenda-evenementen en batterijniveaus.

Als je je stijl hebt gekozen, kun je op de drie puntjes in de benedenhoek drukken en hier kun je kiezen of je een diepte-effect wilt, waarbij de klok zich gedeeltelijk achter het onderwerp op de voorgrond kan verbergen om een gevoel van perspectief te creëren. Het is best cool, en het kan het automatisch creëren met behulp van foto's en afbeeldingen die je al in je galerij hebt.

Het mooiste is misschien nog wel dat als je eenmaal je eigen vergrendelschermstijl hebt aangepast en gemaakt, je er meer kunt toevoegen en maken, en er doorheen kunt bladeren. Een optie - zoals veel Android-makers - is om het door foto's te laten lopen. Wanneer je deze Photo Shuffle-modus selecteert, kun je kiezen of je mensen, huisdieren, natuur of steden wilt, en zelfs kiezen welke mensen worden weergegeven. Bovendien kun je kiezen hoe vaak je de foto's wilt laten wisselen, en zelfs handmatig de foto's selecteren waar je doorheen wilt laten lopen.

Een heel handige functie die andere berichtenapps al hebben, is de mogelijkheid om verzonden berichten te bewerken - bijvoorbeeld als je een tikfout wilt herstellen - of om het bericht helemaal te verwijderen.

Om dit te doen, typ je gewoon een iM-bericht en druk je op verzenden. Als je nu op dat bericht blijft drukken, verschijnen er twee nieuwe opties in het pop-upmenu dat verschijnt. Tik op 'bewerken' om de tekst te wijzigen, of tik op de optie 'verwijderen' om het bericht te verwijderen.

Net als in Berichten kun je nu ook in de ingebouwde Mail-app e-mails verwijderen. Het enige wat je hoeft te doen is op de optie 'verzenden ongedaan maken' te tikken onderaan het scherm nadat je een e-mail hebt verzonden. Daarna repareer je hem en verstuur je hem opnieuw.

Als u de e-mail wilt plannen, houdt u de blauwe pijl bovenin ingedrukt en selecteert u 'later verzenden'. Hier kunt u de datum en tijd kiezen waarop u het bericht wilt verzenden. Dit is erg handig als je collega's of vrienden in een andere tijdzone e-mailt.

Met een echt coole functie in Foto's kun je onderwerpen uit een foto selecteren, ze van hun achtergrond verwijderen en een uitsnede met een effen achtergrond maken. Vervolgens kun je die automatisch kopiëren en plakken of delen.

Je hoeft alleen maar op een foto te tikken en deze ingedrukt te houden, waarna je een oplichtende lijn ziet verschijnen rond het onderwerp op de voorgrond. Als je die loslaat, kun je de foto kopiëren - die je vervolgens in een document of bericht ergens anders kunt plakken - of op de knop 'delen' drukken, waarna je de foto kunt verzenden via elke app of methode die op je deelblad staat.

Je kunt het zelfs opslaan of toewijzen aan een contactpersoon als je dat wilt.

Jarenlang heeft Apple altijd gewoon een visueel batterijpictogram gebruikt dat het vage niveau laat zien door gewoon die virtuele batterij-indicator in de statusbalk 'leeg te maken'.

Als je echter een preciezer idee wilt, kun je een percentage daadwerkelijk in de batterij-indicator laten schrijven. Open gewoon Instellingen, ga naar Batterij en schakel de optie 'Batterijpercentage' in om het niveau in dat pictogram te zien.

In iOS 15 introduceerde Apple een functie waarmee je direct tekst kon vastleggen vanuit de camera-app of vanuit een foto in je galerij. Met iOS 16 is het slimmer geworden en kun je direct valuta omrekenen.

Dus snap een foto van een prijs in een andere valuta, ga naar foto's en tik op de live tekstknop en tik nu op de prijs en het zou moeten converteren naar je eigen lokale valuta.

Op een vergelijkbare manier kun je Live Tekst nu ook in video's gebruiken. Dus als je een video bekijkt uit je galerij - als voorbeeld - en er staat tekst in die je wilt kopiëren en plakken, dan kan dat.

Je hoeft alleen maar op pauze te drukken, op het live-tekstpictogram in de benedenhoek te tikken en de tekst te selecteren die je wilt gebruiken. Je kunt het kopiëren, vertalen, definities opzoeken of delen, net als elke andere gemarkeerde tekst.

Als je ooit spraakdictatie hebt gebruikt om berichten te versturen, is de kans groot dat je gefrustreerd was over het gebrek aan interpunctie.

Maar met iOS 16 komt daar verandering in. Het spraakdictee in de nieuwste software kan automatisch aangeven wanneer je komma's, punten en vraagtekens nodig hebt. Het is nog niet 100 procent perfect, maar het is een stuk beter dan vroeger. Bovendien kun je nu zelfs emoji invoegen door iets te zeggen als "knipoog emoji".

Als je een iOS-account voor het hele gezin beheert, waarbij je aankopen en abonnementen deelt en de accountbeperkingen en schermtijd van je kinderen beheert, zul je blij zijn dat veel van die nuttige dingen zijn samengevoegd in één optie, namelijk de gezinscontrolelijst. Deze geeft je een lijst met instellingen die je moet bekijken en aanpassen, op basis van de functies waarvan hij denkt dat je er aandacht aan moet besteden.

Een daarvan is het instellen van een herstelcontact. Dat kan heel handig zijn als jij of een familielid je Apple ID-wachtwoord vergeet. Open instellingen en ga naar de optie Familiecontrolelijst, scroll dan naar beneden tot je 'Een herstelcontact toevoegen' ziet.

Doorloop het eenvoudige installatieproces en je hebt nu een back-up om weer toegang te krijgen tot je account of dat van een familielid, als of wanneer dat nodig is.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Britta O'Boyle.