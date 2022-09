Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al een tijdje dat Apple een abonnementsdienst voor zijn iPhone-hardware zou kunnen lanceren, en een recent rapport suggereert dat het bedrijf dat nog steeds van plan is, mogelijk al dit jaar.

Dit zou iets anders zijn dan het simpelweg betalen voor eigen hardware met maandelijkse renteloze termijnen van 12 of 24 maanden, wat het bedrijf momenteel aanbiedt via zijn winkels in een aantal regio's.

In plaats daarvan zou een klant een nog niet vastgesteld maandelijks bedrag betalen om de iPhone te huren, afhankelijk van het model dat de klant kiest.

Dit abonnement zou ook kunnen worden gekoppeld aan een Apple One-abonnement, waardoor de gebruiker niet alleen de nieuwe hardware krijgt, maar ook toegang tot al zijn diensten, zoals Apple Music, Apple TV+, iCloud-opslag en Apple Arcade.

In combinatie met AppleCare - de uitgebreide hardwaregarantie van het bedrijf zelf - krijg je een telefoon, toegang tot al het materiaal dat je nodig hebt en bescherming, reparatie en vervanging mocht er iets misgaan.

Het nieuws is afkomstig van Mark Gurman's Power On nieuwsbrief (via 9to5Mac), een regelmatige bron van accurate Apple informatie. Daarin stelt hij dat Apple ook heeft besproken om klanten de mogelijkheid te geven om hardware te ruilen als er nieuwe toestellen worden gelanceerd, vergelijkbaar met het iPhone Upgrade Program dat momenteel bestaat.

Wat betreft de reden waarom de iPhone 14-serie niet is gelanceerd met de service, zou dit zijn om de "complexiteit op de lanceringsdag" te verminderen. Een groot aantal mensen die de telefoon proberen te bestellen, met een nieuwe manier om de telefoon te kopen, zou een recept zijn voor verwarring en - waarschijnlijk - frustratie bij de klant.

Het zou een interessante zet zijn van Apple, en waarschijnlijk een die veel zin heeft.

