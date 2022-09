Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple introduceerde in 2017 een inkeping op de iPhone X. Die verborg het TrueDepth-camerasysteem en de frontcamera. In de volgende vijf jaar veranderde iy weinig aan hoe de inkeping eruitzag en werkte. Toen, met de iPhone 14 Pro, voorspelde de geruchtenmolen dat Apple een pil-vormige uitsparing zou introduceren voor het TrueDepth-systeem en een gat-vormige uitsparing voor de camera. Nou, het blies iedereen weg toen het iets onverwachts introduceerde: Dynamic Island.

Dynamic Island is de nieuwe 'inkeping' van Apple voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. In plaats van eruit te zien als een zwarte dode ruimte aan de bovenkant van het scherm, kan de inkeping veranderen in verschillende vormen en afmetingen. Je kunt er zelfs mee communiceren. Apple heeft een hele software-ervaring gemaakt voor deze inkeping, zodat deze echt nuttig en niet opdringerig kan zijn. De inkeping kan veranderen om inkomende oproepen, waarschuwingen, meldingen, Face ID-verificatie, turn-by-turn navigatie, het afspelen van muziek, enzovoort weer te geven. Je kunt op het gebied tikken of lang drukken om verschillende functies te openen of apps te starten. Zie het als een multitasking-snelkoppeling - een die nog steeds de TrueDepth-camera aan de voorkant van iPhone verbergt, evenals de sensoren die Face ID mogelijk maken.

Apple

Dynamic Island heeft standaard de vorm van een pil. Het combineert twee uitsparingen om te lijken op een pilvormige inkeping. Apple gebruikt software om pixels op het oled-scherm zwart te maken. Er wordt ook software gebruikt om de grootte en vorm van Dynamic Island te veranderen.

Er verschijnen geen apps of widgets in Dynamic Island als je geen ondersteunde app opent of een iOS-actie uitvoert. Dynamic Island breidt zich alleen uit als u een actie start in een app en deze vervolgens minimaliseert om naar uw startscherm of een andere app te gaan. Het idee is dat Dynamic Island nog steeds een deel van je scherm zal bedekken, maar je toch meer schermruimte zal bieden dan een typische inkeping, terwijl het je ook gemakkelijker en leuker zal maken om je iPhone te gebruiken.

Dynamic Island beperkt zich niet alleen tot meldingen of waarschuwingen, maar ook tot lopende activiteiten zoals routebeschrijvingen in de Kaarten-app, muziek die wordt afgespeeld of de resterende tijd van je timer. Die blijven zichtbaar boven aan je telefoon in Dynamic Island, en ze zijn interactief, dus je kunt tikken, vegen of lang indrukken. Stel, je bestelt een Lyft en gaat vervolgens surfen op het web of een game spelen. Dynamic Island toont de geschatte aankomsttijd van je Lyft-rit boven aan je scherm terwijl je andere apps gebruikt. Als je op elk moment Lyft wilt openen, tik je op Dynamisch eiland. Of, stel dat je in een lopend gesprek zit en dit vervolgens minimaliseert, dan zal Dynamic Island zich horizontaal uitstrekken en links de gespreksduur tonen met rechts een spraakgolfvorm.

Als je twee apps op de achtergrond hebt draaien, kan Dynamic Island in twee secties worden gesplitst, zodat je links een kleinere pil ziet voor de ene app en rechts een kleine cirkel voor een andere app. Als je bijvoorbeeld een nummer afspeelt in de Muziek-app en een timer hebt ingesteld in de Klok-app, zie je het artwork van het nummer in de linkerkolom en het timerpictogram in de cirkel aan de rechterkant. Er kunnen maar maximaal twee apps op Dynamisch eiland worden weergegeven als ze op de achtergrond actief zijn.

Als er meer dan twee apps op de achtergrond actief zijn, toont Dynamic Island twee van de meest recente apps die je hebt geminimaliseerd.

We raden je aan om de demo van Apple over Dynamic Island tijdens het Far Out-evenement hierboven te bekijken. (Begin rond 1:10:50). Het laat de verschillende dingen zien die je kunt doen met Dynamic Island en legt uit wat Apple heeft moeten doen om de functie te maken. Apple zei dat het de nabijheidssensor opnieuw heeft ontworpen, zodat Dynamic Island licht van achter het display kan detecteren, en dat het het TrueDepth-systeem met 30 procent heeft verkleind, zodat Dynamic Island op de een of andere manier kleiner kan zijn dan de inkeping die je op iPhone 13 vindt.

Volgens Apple ondersteunt Dynamic Island veel van zijn belangrijkste apps, maar bij de lancering ook een aantal apps van andere fabrikanten. Dit is geen volledige lijst, maar we zullen onze gids bijwerken zodra Apple en ontwikkelaars meer informatie bekendmaken.

Dynamic Island ondersteunt veel Apple apps en iOS-functies.

Apple Kaarten

Apple betalingen

Apple Muziek

Klok

Telefoon

FaceTime

Portemonnee

Spraakmemo's

Snelkoppelingen

AirDrop

Focus

Batterijniveaus en opladen

Aangesloten apparaten zoals AirPods

Wat niet-Apple-apps of apps van derden betreft, zal de ondersteuning worden ingeschakeld zodra ontwikkelaars de Dynamic Island UI in hun apps integreren. Er zijn er echter een paar bij de lancering.

Lyft

Vluchtig

Dynamic Island is exclusief voor de iPhone 14 Pro en deiPhone 14 Pro Max. Het komt niet naar oudere iPhone-modellen en zelfs niet naar de iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

Ga naar de Apple-ondersteuningshub voor Dynamic Island voor meer informatie over de functie en hoe die werkt.

