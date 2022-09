SOS noodoproep via satelliet: Alles wat je moet weten over de nieuwe iPhone-veiligheidsfunctie van Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple is met de lancering van de iPhone 14 in de wereld van de satellietcommunicatie gestapt en introduceert iets dat Emergency SOS via satelliet heet.

Maar wat is het, hoe werkt deze functie en waar is hij beschikbaar?

SOS-noodsignaal via satelliet is een nieuwe veiligheidsfunctie die Apple op de iPhone 14-modellen heeft geïntroduceerd. De functie is ontworpen om je in contact te brengen met hulpdiensten in gebieden waar je geen ontvangst hebt.

Dat betekent dat als je buiten bereik bent van Wi-Fi of cellulaire netwerken - je hebt geen signaal - je via satellieten een bericht kunt doorsturen om de hulp te krijgen die je nodig hebt.

Dit is een berichtensysteem - je kunt het niet gebruiken om te bellen of iets anders - het is alleen voor noodgevallen en zal worden doorgestuurd naar de juiste hulpdiensten.

Allereerst heb je een iPhone 14 nodig om dit te laten werken - dankzij de hardware in de telefoon en de ondersteuning in iOS 16.

Ten tweede moet je op een plek zijn waar je geen bereik hebt. Apple stelt voor dat je eerst de hulpdiensten probeert te bellen - maar als je geen verbinding hebt, krijg je de optie om via de satelliet een sms te sturen.

Je wordt dan door het proces geleid:

Tik op Noodbericht sms via satelliet. Tik op Noodgeval melden. Beantwoord de vragen om essentiële details te verstrekken. U kunt ervoor kiezen om uw contactpersonen voor noodgevallen op de hoogte te brengen. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met een satelliet. Zorg ervoor dat je verbonden blijft zodat het bericht kan worden verzonden.

U kunt dan sms'en met de hulpdiensten om ervoor te zorgen dat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben. De informatie omvat de aard van het noodgeval, hoeveel batterij u nog hebt en uw locatie. Het is echter allemaal versleuteld, en als de hulpdienst geen sms'jes accepteert, wordt de informatie doorgestuurd via een Apple-serviceprovider.

Hoewel je niet zomaar je telefoon kunt openen en ervoor kunt kiezen om verbinding te maken met een satelliet, zijn er een aantal dingen die je moet weten over het gebruik van je telefoon wanneer deze is aangesloten op een satelliet.

U wordt naar de fase van de satellietverbinding geleid zodra u de noodvragen hebt beantwoord en u klaar bent om het gecomprimeerde, gecodeerde bericht te verzenden.

Allereerst heb je een vrij zicht op de hemel en een heldere horizon nodig - bergen, gebouwen en zelfs bomen kunnen het signaal blokkeren, dus je wilt dat het zo open mogelijk is. En stop je telefoon niet in je zak of tas, maar houd hem in je hand.

De beelden op het scherm geven aan wanneer u verbinding hebt en of u links- of rechtsaf moet slaan om de verbinding te maximaliseren. Er kunnen gaten in de satellietdekking zitten, maar u krijgt dan te horen hoe lang het nog duurt voordat u weer verbinding hebt.

Eenmaal verbonden, blijft de verbinding behouden, zelfs als het scherm vergrendeld is.

Satellietcommunicatie in gewone smartphones is een nieuwe technologie. Apple is een van de eersten die een dienst lanceert, maar anderen hebben iets soortgelijks aangekondigd - zoals Huawei in China - en er wordt volop onderzoek gedaan naar het gebruik van satellieten om connectiviteit mogelijk te maken buiten het bereik van terrestrische celmasten.

De telefoon maakt verbinding via radiogolven, gebruikmakend van banden die waarschijnlijk al worden ondersteund door terrestrische netwerken. Maar omdat je verbinding maakt met een satelliet, is de bandbreedte veel beperkter, waardoor je beperkt bent in wat je ermee kunt doen.

Het komt erop neer dat je die informatie naar de satelliet stuurt en dat die wordt teruggestuurd naar een grondstation, waarna het wordt doorgestuurd naar de plaats van bestemming - in dit geval de hulpdiensten.

Apple zegt dat het 15 seconden tot een minuut kan duren om de informatie te verzenden. Je kunt het niet in een snelle burst versturen vanwege de bandbreedtebeperkingen. Apple maakt het echter wel mogelijk om je locatie via het Zoek mijn netwerk via satelliet te updaten, zodat vrienden en familie je kunnen volgen als je in de wildernis bent.

Hoewel sateliettelefoons - met enorme antennes - via satellieten kunnen bellen, is dat niet iets wat Apple op dit moment aanbiedt.

De dienst is bij de lancering alleen beschikbaar in de VS en Canada. Dit omvat Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden, maar niet Guam of Amerikaans Samoa.

De regio is waarschijnlijk bepaald door de overeenkomst met de satellietprovider Globalstar. Dit dicteert waarschijnlijk ook waarom het alleen voor de VS en Canada geografische regio is.

Er is nog niets bekend over wanneer de dekking in andere regio's zal verschijnen, dat zal waarschijnlijk worden gedicteerd door Apple het bereiken van commerciële overeenkomsten met andere satelliet service providers.

Geschreven door Chris Hall.