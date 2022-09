Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elk jaar vernieuwt Apple zijn line-up van vlaggenschip iPhone-modellen, en elk jaar betekent dat een beetje een omschakeling op het gebied van kleuren, met nieuwe tinten die de boventoon voeren.

Als je zowel de gewone iPhone 14-modellen als de iPhone 14 Pro-opties bekijkt, heb je een flink aantal kleuren om uit te kiezen, dus we hebben ze hier allemaal voor je verzameld.

Scroll naar beneden om ze stuk voor stuk te bekijken, zodat je kunt kiezen welke je het mooist vindt als je overweegt de komende maanden zelf een iPhone aan te schaffen.

Dit jaar is Apple afgestapt van de iPhone mini en heeft het in plaats daarvan een iPhone in plus-formaat op de markt gebracht. Dit betekent dat je, of je nu de iPhone 14 of 14 Plus kiest, dezelfde reeks kleuren krijgt.

De achterkant van deze modellen is van glanzend glas, met twee cameralenzen, en de zijkanten van de telefoon zijn van mat aluminium.

De kleuropties - met Apple's eigen fantasienamen - zijn blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en Product(rood).

Net als bij de kleuren van de iPhone 13 van vorig jaar heb je er dus vijf om uit te kiezen.

Dit mooie hemelsblauw is naar onze mening een aangenamere tint dan het diepere blauw waarmee Apple op de iPhone 13 rolde, en komt eigenlijk vrij dicht in de buurt van het Sierra Blue dat de line-up op de iPhone 13 Pro aanvoerde.

De nieuwe kleur in de stad is paars, hoewel het op de iPhone 14 en 14 Plus meer violet is, naar onze mening, met een andere mooie lichte pasteltint in de aanbieding.

Als je iets meer ingetogen wilt, dan is de klassieke zwarte optie nog steeds heel goed mogelijk, perfect voor een serieuzere look.

Apple's mooie woord voor gebroken wit keert terug, en Starlight blijft een favoriet onder Apple fans, met een heldere en moderne esthetiek.

De langlopende samenwerking tussen Apple en Product(Red) wordt voortgezet, waardoor de iPhone 14 opnieuw een enorm levendige roodtint krijgt.

Bij de iPhone 14 Pro en Pro Max is er aan de achterkant en zijkanten niet veel veranderd sinds de 13 Pro-serie.

Terwijl de voorkant van de telefoon een revolutie heeft ondergaan dankzij de toevoeging van het Digital Island, ziet de achterkant er vrijwel hetzelfde uit, met een grote array van drie camera's voor al je fotografische behoeften en een matglazen afwerking.

De zijkanten zijn weer van gepolijst roestvrij staal, wat in bepaalde lichtomstandigheden voor een iets jazzier look zorgt in vergelijking met het matte aluminium van de standaard iPhone 14.

Er zijn vier kleuren beschikbaar voor de iPhone 14 Pro en Pro Max: Deep Purple, Gold, Silver en Space Black. Bekijk ze hieronder.

Er is een meer volwassen en diepere paarse optie dan de normale iPhone 14-versie voor de iPhone 14 Pro, en het ziet er echt rijk en interessant uit - we denken dat het de meningen zou kunnen verdelen, maar verwachten dat veel mensen dit toestel zullen oppikken.

De gouden afwerking keert terug zoals we hadden verwacht, met een glanzende en heldere look die eigenlijk lang niet zo weelderig is als je zou denken als je hem in het echt ziet.

Waarschijnlijk de meest traditionele optie op het rooster is deze zilveren versie, die dichter bij wit is als je kijkt naar de glazen achterkant van de telefoon, en ziet er echt mooi uit.

Tot slot, voor de meest serieuze operators onder ons is er dit zwarte model, dat de meest low-key optie beschikbaar is, en zal ideaal zijn voor iedereen die wil dat hun telefoon een beetje minder opvalt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.