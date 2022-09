Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn evenement in september, waar Apple de nieuwste iPhone 14 en Apple Watch Series 8 reeksen aankondigde, onthulde het bedrijf een nieuwe functie: Crash Detection. Apple zei dat het hoopt dat je het nooit nodig zult hebben, maar als dat wel het geval is, dat je je de volgende keer dat je in een auto zit een beetje veiliger zult voelen. Hier is alles wat je moet weten over Crash Detection, inclusief hoe het werkt en welke iPhone- en Apple Watch-modellen het ondersteunen.

De nieuwste Apple Watches en iPhones van Apple kunnen dankzij Crash Detection detecteren of je bij een ernstig auto-ongeluk betrokken bent. Het zal je automatisch verbinden met hulpdiensten, je locatie doorgeven en noodcontacten op de hoogte brengen. Volgens Apple werkt Crash Detection alleen als je aan het rijden bent en verwerkt het alleen gegevens op het moment van het ongeluk, volledig op je apparaat.

Om te kunnen zien of je een auto-ongeluk hebt gehad, heeft Apple naar eigen zeggen twee nieuwe bewegingssensoren ontwikkeld voor Apple Watch Series 8: een verbeterde 3-assige gyroscoop en een versnellingsmeter met hoge g-kracht. Deze kunnen tot 256g kracht detecteren, waardoor het volgens Apple mogelijk is om de extreme impact van een botsing te detecteren. Deze sensoren kunnen tot 4x sneller bewegingen registreren dan hun voorgangers, zodat Apple Watch Series 8 het precieze moment van de botsing kan waarnemen. Apple heeft ook een geavanceerd algoritme voor 'sensorfusie' ontwikkeld om botsingen nauwkeurig te kunnen detecteren. Het bedrijf heeft de botsingen van voertuigen jarenlang bestudeerd in ultramoderne crashtestlabs.

Net als de Apple Watch Series 8 zijn de nieuwe iPhone 14-modellen voorzien van nieuwe hardware die 256g kracht kan detecteren. Ze hebben een gyroscoop met hoog dynamisch bereik en een nieuwe dual-core versnellingsmeter. Hiermee kan je telefoon automatisch hulpdiensten en je contactpersonen in noodgevallen op de hoogte stellen als je een ernstig auto-ongeluk hebt. Als je een nieuwe Apple Watch en een nieuwe iPhone hebt, werken ze naadloos samen om je hulp te bieden, aldus Apple.

Tijdens het testen en ontwikkelen heeft Apple zich naar eigen zeggen gericht op vier soorten ernstige auto-ongelukken: Frontale botsing, zijdelingse botsing, kop-staartbotsing en koprol.

Bij elke crashtest verzamelde Apple gegevens via de gyroscoop en de versnellingsmeter en via andere Apple Watch Series 8-sensoren, zoals de barometer, de microfoon en de gps. Vervolgens gebruikte het bedrijf machine learning om al deze signalen te verwerken in een algoritme dat was getraind op basis van meer dan 1.000.000 uur aan echte autoritten en crashes. Het resultaat is Crash Detection, waarvan Apple hoopt dat je het nooit hoeft te gebruiken.

Volgens Apple werkt Crash Detection voor de meeste gangbare typen voertuigen, zoals personenauto's, SUV's en pick-uptrucks.

Crash Detection is aanwezig op Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra, en ook op de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Geschreven door Maggie Tillman.