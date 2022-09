Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens het evenement in september, waar Apple de nieuwste iPhone 14-reeks aankondigde, debuteerde het bedrijf een nieuwe videofunctie met de naam Action Mode. Als je die selecteert, kun je ongelooflijk vloeiend ogende video's opnemen. Hier is alles wat je erover moet weten, inclusief hoe de Action-modus werkt en welke iPhone-modellen het ondersteunen.

Apple biedt verschillende cameramodi op de iPhone en iPad, waaronder Portret, Pano, Slow-mo, Cinematic-modus, Slow-mo en Time-lapse.

De nieuwste is de Action-modus.

De camera was een belangrijk aandachtspunt toen Apple zijn iPhone 14-serie onthulde. Het bedrijf zei dat de cameratechnologie aanzienlijk was verbeterd. Het kondigde zelfs een nieuwe Photonic Engine-uitbreiding aan van zijn Deep Fusion-beeldverwerking die in 2019 in de iPhone 11 werd gelanceerd. Meteen na de bespreking van Photonic Engine, die fotografie bij weinig licht verbetert, pivoteerde Apple naar video, waar het de Action-modus besprak, een nieuwe geavanceerde stabilisatiemodus die de volledige sensor gebruikt om je video te stabiliseren zonder extra hardware - geen gimbal nodig. Action vermindert aanzienlijke trillingen, bewegingen en vibraties.

Volgens Apple wordt de Action-modus zelfs gebruikt wanneer video's "midden in de actie worden opgenomen". Hier is hoe Apple de Action-modus beschrijft:

"Het maakt gebruik van de volledige sensor met meer overscan en geavanceerde rolcorrectie om video er ongelooflijk stabiel uit te laten zien als je midden in de actie zit. Als je deze inschakelt, zie je er geweldig uitziende, vloeiende video's zonder dat je extra spullen zoals een hendel hoeft mee te nemen. Het ondersteunt ook Dolby Vision HDR."

De cameramodi die in je iPhone en iPad zijn ingebouwd, helpen je om de ideale foto of video te maken. Als u een video wilt maken met de actiemodus, opent u de Camera-app op uw iPhone en veegt u op het camerascherm naar links of rechts om over te schakelen naar een andere modus, totdat u de actiemodus vindt. Voor foto's kunt u kiezen uit Foto, Portret, Vierkant en Pano. Voor video's kunt u kiezen uit Cinematic, Slow-mo, Time-lapse en Action.

Meer hulp nodig? Ga naar de ondersteuningspagina van Apple voor cameramodi.

De Action-modus heeft één duidelijke missie: Het vervangen van uw GoPro (of andere actiecamera of gimbal). Omdat het een superverbeterde stabilisatiemodus is, ben je misschien bereid om de volgende keer dat je op avontuur gaat je iPhone te pakken in plaats van je GoPro. De geavanceerde stabilisatie gebruikt de volledige sensor voor verbluffende, trillingsvrije video's, en je krijgt ook Dolby Vision en HDR voor zijdezachte opnamen van je buitensportactiviteiten.

De actiemodus is aanwezig op iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Geschreven door Maggie Tillman.