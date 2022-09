Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn evenement in september, waar het de nieuwste iPhone 14 line-up aankondigde, onthulde Apple iets dat Photonic Engine heet. Het is een nieuwe iPhone-cameratechnologie die betere beelden belooft bij weinig licht. Hier is alles wat je erover moet weten, inclusief hoe Photonic Engine werkt en welke iPhone-modellen het ondersteunen.

Simpel gezegd: Photonic Engine is een computationele fotografietechnologie met een Apple-merknaam. Het maakt gebruik van hardware, machinaal leren en software om je foto's te verbeteren, met name foto's die je maakt bij minder dan ideale lichtomstandigheden.

Nee. Photonic Engine is een technologie die foto's in het algemeen verbetert. Het staat los van de Nachtmodus. Voor meer informatie over het gebruik van de Nachtmodus, kun je Pocket-lint's gids raadplegen: Hoe zet je de Nachtmodus op je iPhone uit en hoe houd je hem uit.

Het mooie van Photonic Engine is dat het op de achtergrond werkt. Er is geen instelling die je moet inschakelen. Het is in feite een uitbreiding van Apple's Deep Fusion-beeldverwerkingstechnologie die in 2019 in de iPhone 11 werd gelanceerd.

Photonic Engine maakt gebruik van de hardware in de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max en past wat machine learning en iOS 16-softwaremagie toe. Het resultaat? Je opnamen bij weinig tot weinig licht zouden sterk verbeterd moeten zijn. Apple noemt Photonic Engine een "enorme sprong voorwaarts" voor fotografie bij weinig licht. Photonic Engine maakt gebruik van machinaal leren om foto's pixel voor pixel te verwerken, waardoor de textuur, details en ruis in een foto worden geoptimaliseerd. Apple belooft een "dramatische toename in kwaliteit" - ook in kleur - maar dat subtiele details niet negatief beïnvloed zullen worden.

De hardware in de iPhone 14-reeks is ook van cruciaal belang voor Photonic Engine. De hoofdcamera, telefotocamera en TrueDepth-camera op de nieuwste iPhones hebben allemaal een drastische upgrade ondergaan ten opzichte van de iPhone 13, zodat hun prestaties tot 2x beter zijn, aldus Apple. Ondertussen profiteert de ultrabrede camera blijkbaar van tot 3x betere prestaties in omstandigheden met weinig licht.

Het belangrijkste is dat grotere sensoren, snellere diafragma's en geavanceerdere lenzen - in combinatie met intelligente software en Apple's eigen silicium - ervoor zorgen dat de Photonic Engine werkt.

Dit is hoe Apple de Photonic Engine beschrijft:

"Door een diepe integratie van hardware en software verbetert Photonic Engine de prestaties van foto's bij midden- tot weinig licht voor alle camera's: tot 2x op de Ultra Wide-camera, 2x op de TrueDepth-camera en een indrukwekkende 2,5x op de nieuwe Main-camera. Photonic Engine maakt deze drastische kwaliteitsverbetering mogelijk door de rekenkundige voordelen van Deep Fusion eerder in het beeldvormingsproces toe te passen, zodat buitengewone details worden verkregen, subtiele texturen behouden blijven, de kleuren beter worden weergegeven en meer informatie in een foto behouden blijft."

Photonic Engine-technologie is aanwezig op iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

