iPhone 14 Pro en 14 Pro Max dumpen eindelijk de inkeping, soort van

(Pocket-lint) - Apple heeft eindelijk de inkeping gedumpt voor zijn nieuwe Pro iPhones.

De iPhone 14 Pro en Pro Max hebben in plaats daarvan een pilvormige TrueDepth-camera. Bovendien noemt Apple het nieuwe gebied een "dynamisch eiland", omdat het elementen van het softwareontwerp heeft gebruikt om van de uitsparing te animeren in plaats van deze te omzeilen.

De iPhone 14 Pro heeft een 6,1-inch scherm, terwijl de Pro Max een 6,7-inch scherm heeft. De Super Retina XDR OLED-panelen zijn uitgerust met always-on displaytechnologie dankzij een betere energiezuinigheid, en zijn in staat tot een HDR-helderheid van 1600 nits binnenshuis en 2000 nits buitenshuis.

In de telefoons zit de nieuwe A16 Bionic-chip van Apple, met een CPU met zes kernen (twee krachtige en vier zeer efficiënte). Er is ook een nieuwe neurale engine en een display engine.

De camera aan de achterzijde van de Pro-modellen is tussen de generaties verbeterd. Er is nu een 48-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde, die in staat is om opnamen te maken in volledige resolutie in ProRAW-formaat.

De camera kan ook 4-in-1 pixels combineren voor betere opnamen bij weinig licht, wat resulteert in een scherpe 12-megapixelopname bij weinig licht.

Aan de achterzijde bevindt zich ook een 12-megapixel ultrawide en 3x telelens. En de camera kan ProRes-video en in Dolby Vision opnemen.

De batterij gaat bij beide modellen "de hele dag mee".

De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in vier kleuren: ruimtezwart, zilver, goud en de nieuwe dieppaarse kleur. Ze zijn vanaf 9 september beschikbaar voor pre-order en worden vanaf 16 september verzonden.

De iPhone 14 Pro begint bij $999, de Pro Max bij $1.099. De opslagopties gaan tot 1 TB.

Geschreven door Rik Henderson.