Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn jaarlijkse iPhone-verversing aangekondigd en heeft het deze keer groots aangepakt.

Naast de iPhone 14 is er ook een iPhone 14 Plus met een 6,7-inch scherm. Dit formaat was voorheen voorbehouden aan de Pro-modellen.

Beide toestellen krijgen een OLED-scherm, A15 Bionic-processor, betere camera's en een langere batterijlevensduur.

Zo is er een 12-megapixel hoofdcamera aan de achterkant, met een grotere sensor. Dit belooft 49 procent verbetering bij weinig licht. Aan de achterkant is ook een ultrawide camera te vinden.

De voorste TrueDepth-camera is ook verbeterd, met voor het eerst autofocus en een 12-megapixelsensor. Apple claimt dat deze betere selfies zal nemen.

De hardware wordt ook gecombineerd met nieuwe software - de Phototonic Engine, een "verwerkingspijplijn" die de fotografie bij weinig licht op de camera's voor en achter verbetert.

De iPhone 14 en 14 Plus ondersteunen Dolby Vision en er is een actiemodus voor vloeiendere video's.

Afgezien van de nieuwe cameravoordelen zullen de Amerikaanse iPhone 14-modellen overschakelen op eSIM only. Dit betekent dat je eenvoudiger van provider kunt wisselen en geen fysieke simkaart meer nodig hebt. We wachten af of andere regio's zullen volgen.

Een andere connectiviteitsfunctie die nieuw is voor de modellen van dit jaar, is de mogelijkheid om verbinding te maken met een satelliet in plaats van een mobiele telefoon om SOS-noodberichten te versturen. Dat en crashdetectie (zoals op de nieuwe Apple Watch Series 8) zullen je helpen als je in nood verkeert.

SOS-noodberichten via de satelliet zullen aanvankelijk beperkt blijven tot de VS en Canada.

De Apple iPhone 14 kost vanaf 799 dollar, de iPhone 14 Plus vanaf 899 dollar. Beide toestellen kunnen vanaf 9 september worden voorbesteld en het kleinste model ligt vanaf 14 september in de winkels.

De iPhone 14 Plus wordt vanaf 7 oktober geleverd.

Geschreven door Rik Henderson.