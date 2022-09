Apple iPhone 14 Max zou eigenlijk iPhone 14 Plus kunnen heten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn veel geruchten geweest over de volgende iPhone-modellen van Apple, die alle vier naar verwachting op 7 september zullen worden aangekondigd tijdens het Far Out-evenement van het bedrijf.

Al die geruchten wijzen erop dat er geen iPhone 14 mini komt ter vervanging van de uitstekende iPhone 13 mini, maar in plaats daarvan een Apple iPhone 14 Max, die even groot zou zijn als de iPhone 14 Pro Max, maar dezelfde specificaties en hetzelfde ontwerp zou hebben als de standaard iPhone 14.

Natuurlijk is er nog niets bevestigd totdat Tim Cook op het podium staat, maar een tweet van leaker Tommy Boi heeft een kleine spaak in het wiel gestoken waarvan we allemaal dachten dat het een zekerheid was als het gaat om de naamgevingstructuur.

De tweet luidt "Who said Plus?" en gaat vergezeld van een foto met wat lijkt op een officiële Apple case verpakking voor de iPhone 14 Plus.

Wie zei Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b- Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) August 31, 2022

Er is niets om de geldigheid van de verpakking of de bron te bevestigen dus neem het voorlopig met een korreltje zout. Het roept wel de vraag op of het grotere model van de standaard iPhone 14 misschien niet de Max-naam aanneemt, maar in plaats daarvan de Plus-naam gebruikt, zoals Apple deed voor de iPhone 7 Plus en iPhone 8 Plus.

Voorlopig blijft het een mysterie, maar je kunt alle geruchten rond de iPhone 14 en iPhone 14 Max - of iPhone 14 Plus - lezen in onze aparte feature. We hebben ook een feature over welke geruchte verschillen worden verwacht ten opzichte van de iPhone 14 Pro-modellen.

Geschreven door Britta O'Boyle.