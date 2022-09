Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De geruchtenmolen beweert al geruime tijd dat de iPhone-reeks van dit jaar twee inkepingen aan de bovenkant van het scherm zal bevatten. De ene zal voor de camera zijn, en de andere voor Face ID. Het wordt een 'hole-and-pill'-ontwerp genoemd. Nu hebben een nieuw lek en een oude Apple watcher deze vroege rapporten bevestigd, en ze hebben extra details verstrekt.

Een nieuw lek van MacRumors, dat zich beroept op "een anonieme tipgever", beweert dat de twee inkepingen zullen verschijnen als een enkele pil-vormige inkeping wanneer het scherm van de iPhone 14 Pro aan staat en actief is.

Bloomberg-verslaggever Mark Gurman, die een solide staat van dienst heeft als het gaat om het onthullen van Apple's plannen, tweette dat rapport later. Hij zei dat het waar is. "Het ziet eruit als één brede pilvormige uitsparing. Het hebben van die scheiding zou er vreemd uitzien tijdens het gebruik", tweette Gurman.

Apple schakelt naar verluidt de pixels tussen deze twee uitsparingen uit om een doorlopende zwarte ruimte te creëren. Het bedrijf is ook van plan om "de zwartgemaakte gebieden rond de uitsparingen visueel uit te breiden om content te hosten".

Van wat het klinkt, zou je iPhone de grootte van de inkeping kunnen veranderen, afhankelijk van waar je naar kijkt op de telefoon.

9to5Mac zegt dat Apple de ruimte zelfs zou kunnen gebruiken om de groene en oranje camera- en microfoonindicatoren weer te geven, die nu in de statusbalk zijn weggestopt. Je zou dan op die indicatoren kunnen tikken om te zien welke apps toegang hebben gehad tot je microfoon of camera.

Apple heeft een evenement gepland voor 7 september 2022, waar het waarschijnlijk verschillende nieuwe iPhone-modellen zal onthullen. Mogelijk rolt het ook nieuwe Apple Watches uit en een update voor de AirPods Pro.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.