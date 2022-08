Volgende Apple iPhone SE zou een rebadged iPhone XR kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde de derde generatie van de iPhone SE pas in maart 2022 aan, maar er is nu al een rapport dat spreekt over de volgende generatie van het model.

Het gerucht - dat is opgedoken van Jon Prosser en de Geared Up Podcast (via AppleTrack) - heeft beweerd dat de volgende iPhone SE in wezen een rebranded iPhone XR zal zijn. Naar verluidt krijgt het toestel een 6,1-inch display met Face ID, een 12-megapixelcamera aan de achterzijde en een water- en stofbestendigheid van IP67.

-

Hoewel Jon Prosser niet de beste staat van dienst heeft als het op Apple-apparaten aankomt, is dit gerucht niet zo vergezocht. Het iPhone SE-model (2022) was toe aan een opfrisbeurt, dus het is niet verwonderlijk dat men denkt dat de opvolger er eindelijk een zal krijgen.

Peloton geïnterviewd, nieuwe DJI drone besproken, en meer - Pocket-lint Podcast ep. 167 Door Rik Henderson · 26 August 2022 · Deze week interviewen we Peloton's hoofd content, reviewen we de DJI Avata FPV drone, en kijken we naar Sony's aankondigingen van Gamescom.

Het huidige model heeft een 5,4-inch display met de Touch ID-homeknop aan de onderkant en biedt hetzelfde ontwerp als de iPhone 6 uit 2014. Er is een enkele achtercamera aan de achterkant en er zijn gebogen randen, waardoor het zich onderscheidt van de iPhone 13-modellen en hun vierkante randen.

Een overstap naar het ontwerp van de iPhone XR zou daarom een soepele overgang zijn. Het scherm zou groter zijn, maar de voetafdruk slechts marginaal, en het zou nog steeds een enkele achtercamera en gebogen randen hebben, wat betekent dat het nog steeds een ander ontwerp zou bieden dan de vlaggenschipmodellen.

Het rapport suggereert dat de iPhone SE 4 volgend jaar al zou kunnen verschijnen, maar het zou ons niet verbazen als het toestel begin 2024 zou verschijnen, in lijn met de tweejarige releasecyclus.

Geschreven door Britta O'Boyle.