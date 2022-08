iPhone 14 zou verbinding kunnen maken met satellieten om dekkingsproblemen op te lossen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er gaan geruchten dat Apple satellietconnectiviteit naar de iPhone-reeks wil brengen, en dat is al een tijdje zo. Recente speculaties suggereren zelfs dat we het - in een ietwat beperkte vorm - gelanceerd zouden kunnen zien op de iPhone 14-serie.

Nu T-Mobile en SpaceX onlangs een samenwerking hebben aangekondigd om satellietdekking aan klanten te bieden, suggereren sommigen dat dit doelbewust is getimed om Apple voor te zijn wanneer de iPhone 14-serie op 7 september wordt aangekondigd.

Tim Farrar - een satelliet communicatie en spectrum consultant - suggereert dat Apple heeft samengewerkt met Globalstar om gratis messaging via de satelliet verbinding aan te bieden.

Het is vermeldenswaard hier dat de verwachting is dat messaging de enige dienst zal zijn die deze verbinding bij de lancering zal gebruiken. Als onderdeel van een tweet thread stelt Farrar dat "geen spraakoproepen of foto's" beschikbaar zullen zijn, als gevolg van de investering in extra satellieten die nodig zijn om dat te laten werken.

Belangrijk is dat Apple gebruik zal maken van bestaand satellietspectrum, zonder dat de FCC iets aan de regels hoeft te veranderen. De dienst zal echter beperkt blijven tot tweewegs-sms'jes - geen spraakoproepen of foto's tenzij ze investeren in een nieuwe miljardenconstellatie (5/n) - Tim Farrar (@TMFAssociates) August 26, 2022

Als de speculaties kloppen zou het dus zomaar kunnen dat Apple van plan is om dit aan te bieden als back-up service voor die momenten waarop je geen cellulaire dekking hebt en in geval van nood met iemand in contact moet komen.

Of dat uiteindelijk een volwaardige dienst zou worden met ook gesprekken erbij is nog maar de vraag. We moeten eerst wachten tot dit officieel is, want - op dit moment - is het slechts een gerucht.

