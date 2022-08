iPhone 14 Pro duikt naar verluidt op in hands-on video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal binnenkort zijn iPhone 14-familie onthullen, met een evenement bevestigd voor 7 september 2022. Maar dat heeft de lekken en geruchten niet gestopt - ze zijn nog steeds sterk.

De nieuwste komt zorg van een paar foto's en video gedeeld op Chinese sociale netwerk Weibo, naar verluidt van de iPhone 14 Pro.

Oorspronkelijk gepost door gebruiker Sleepy Afternoon, vervolgens opnieuw gepost op Twitter door @DuanRui, de hands-on video is kort, maar toont een toestel dat zeer veel overeenkomt met de talrijke andere design lekken die we hebben gezien in de afgelopen paar maanden.

Het toestel heeft een vergelijkbare camera-unit aan de achterkant - zij het een tikkeltje groter dan voorheen - maar de voorkant herbergt de nieuwe pil en hole-punch frontcamera-configuratie.

De gebruiker beweert ook dat de nieuwe paarse kleur die Apple heeft gekozen er anders uitziet, afhankelijk van hoe je de iPhone vasthoudt, op basis van de richting van het licht.

De ondersteunende afbeeldingen (bovenaan deze pagina) lijken de bewering dat dit de iPhone 14 Pro is te ondersteunen door specifiek te focussen op de Face ID-camera.

Natuurlijk zou dit gewoon een dummy of prototype model kunnen zijn - we zien het immers niet ingeschakeld - maar zelfs dan betwijfelen we of het een miljoen mijl verwijderd is van het uiteindelijke ontwerp.

Over iets meer dan een week zullen we het zeker weten.

