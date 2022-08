Apple bevestigt 7 september datum voor iPhone 14 lancering evenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft uitnodigingen verstuurd voor zijn volgende speciale evenement, dat op 7 september zal plaatsvinden in het Steve Jobs Theater in Cupertino.

De uitnodiging lijkt een sterrentafereel te tonen, met de woorden "Far out". Dat is niet alleen een knipoog naar de Californische wortels van Apple, maar suggereert misschien ook dat er meer achter die sterren zit dan alleen een mooi plaatje. Natuurlijk verwachten we dat het een sterrenevenement wordt, maar dat sterrenkijken doet ons aan de toekomst denken - en misschien zinspeelt het op een toekomstige functie die Apple in zijn nieuwe toestellen gaat stoppen.

Misschien komt er wel een handige astrofotografie-functie op de nieuwe iPhone 14? We speculeren maar wat.

Het evenement van 7 september keert terug naar Apple's vorige releasepatroon dat het volgde tot de iPhone 7, voordat het overschakelde naar het houden van zijn iPhone-evenement op de tweede dinsdag in september. Het verschuift ook van de traditionele dinsdag naar een woensdag, waardoor de dingen worden opgeschud.

Het evenement zal naar verwachting de lancering van de Apple iPhone 14-serie te zien geven, evenals nieuwe Apple Watch-modellen. Volgens de geruchten krijgen we dit jaar geen iPhone 14 mini te zien, maar in plaats daarvan de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Wat smartwatches betreft, zullen we tijdens het evenement naar verluidt niet alleen de Apple Watch Series 8 te zien krijgen, maar ook een opvolger voor de Apple Watch SE en een "Pro"- Apple Watch, of een model speciaal voor extreme sporten met een robuustere behuizing en een groter scherm dan het standaardmodel.

Het is ook mogelijk dat tijdens het evenement nieuwe iPad Pro-modellen met de M2-chip worden gelanceerd, evenals een vernieuwde iPad (10e generatie), hoewel we vermoeden dat deze in plaats daarvan zullen verschijnen tijdens een evenement in oktober, samen met nieuwe Macs. Mogelijk zien we wel de AirPods Pro 2 verschijnen.

Je kunt alle geruchten rond de iPhone 14 en iPhone 14 Max lezen in onze afzonderlijke features. Ook hebben we een feature voor de iPhone 14 Pro-modellen, de Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) en de Apple Watch Pro. En als je nog meer wilt lezen om op de hoogte te blijven, hebben we ook een feature waarin we de berichten over de AirPods Pro 2 afronden.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.