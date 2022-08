Komt er een Apple iPhone 14 mini? Wij betwijfelen het

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple is naar verwachting nog weken verwijderd van de lancering van haar volgende iPhone, die volgens alle geruchten de iPhone 14 zal gaan heten. Er worden vier modellen verwacht, en tot voor kort werd gedacht dat dit de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zouden zijn.

Ja, dat klopt, er werd gedacht dat er geen iPhone 14 mini zou komen dit jaar, vervangen door een groter standaard model in plaats daarvan, genaamd de iPhone 14 Max. Een rapport werd vervolgens gepubliceerd door Evan Blass - die een geweldige staat van dienst heeft - op 91 Mobiles die suggereert dat we het allemaal mis kunnen hebben.

Volgens Blass is een van Apple's channel partners in de Aziatisch-Pacifische regio begonnen met het ontwerpen van pagina's voor de producten die worden uitgebracht en heeft het de iPhone 14 mini als een van de apparaten vermeld. Blass beweert dat de partner een van de grootste distributeurs in de regio is en dat we dus vertrouwen moeten hebben in de juistheid van de informatie. Dat zijn we echter niet, ook al zouden we dolgraag een iPhone 14 mini zien.

Vrijwel alle rapporten en geruchten hebben gesuggereerd dat er geen dergelijk toestel zal zijn voor 2022, met alle aanwijzingen in de richting van de iPhone 14 Max in plaats daarvan, dus we zouden zeer verbaasd zijn om de iPhone 14 mini in de line-up te zien verschijnen.

Het rapport zei ook dat de partner pagina's aan het maken was voor de nieuwe iPad Pro's met M2-chip en iPad (10e generatie), wat suggereert dat ze samen met de iPhone 14-modellen zouden worden gelanceerd, maar de meeste andere rapporten suggereren oktober voor deze apparaten, wat volgens ons waarschijnlijker is.

Blass werkte het artikel bij en erkende dat "ten minste één van de apparaten op de lijst niet klopt" en dat we daarom "sceptisch" moeten kijken naar andere apparaten op de lijst. Hij verontschuldigde zich vervolgens voor het wekken van hoop voordat hij deze de grond in boorde.

De Apple iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zullen naar verwachting allemaal op 7 september worden onthuld. Er is nog niets bevestigd, en natuurlijk kan Apple ons verrassen. Zoals het er nu voor staat, verwachten we niet dat een iPhone 14 mini deel zal uitmaken van de line-up, ondanks het 91 Mobiles rapport dat ons voor een paar uur een sprankje hoop gaf.

U kunt alle geruchten rond de iPhone 14 en iPhone 14 Max in onze aparte functie lezen. We hebben er ook een voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

