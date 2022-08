Gedeelde albums uitschakelen op iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een heleboel functies ingebouwd in zijn iOS-software. Er zijn een aantal zeer coole functies, zoals het volgen van een vlucht direct in de Berichten-app, en dan zijn er nog een aantal zeer handige functies, zoals Gedeelde Albums.

Met Gedeelde albums op iPhone kun je foto's en video's delen met vrienden en familie. Met een gedeeld album in de Foto's-app kan iedereen met toegang niet alleen foto's in het album bekijken, maar ook eigen foto's en video's uploaden naar het album zodat iedereen ze kan zien en becommentariëren.

-

Als je om wat voor reden dan ook geen Gedeelde Albums op je iPhone wilt, volg je de onderstaande stappen om ze te verwijderen.

Als u geen Gedeelde Albums wilt gebruiken of zien op uw iPhone, dan is dit hoe u ze kunt uitschakelen.

Open Instellingen op uw iPhone Tik op Foto's Schakel Gedeelde albums uit Tik op 'OK

Houd er rekening mee dat als je Gedeelde albums uitschakelt, alle gedeelde foto's van je iPhone worden verwijderd. Je verliest zowel albums die je hebt gemaakt en met anderen hebt gedeeld als albums die met jou zijn gedeeld.

Maak je echter geen zorgen, het uitschakelen is apparaatspecifiek, dus hoewel je het op je iPhone hebt uitgeschakeld als je deze stappen volgt, zul je het niet hebben uitgeschakeld op andere Apple-apparaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een iPad hebt, je nog steeds toegang hebt tot de Gedeelde albums.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Als u een specifiek Gedeeld Album van uw iPhone wilt verwijderen, dan kunt u dat als volgt doen.

Open de Foto's app op uw iPhone Tik op het tabblad Albums Scroll naar beneden naar 'Gedeelde albums Tik op 'Alles weergeven Tik op 'Bewerken' in de rechterbovenhoek Tik op de rode cirkel linksboven van het album dat je wilt verwijderen Dat was het.

Geschreven door Britta O'Boyle.