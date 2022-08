Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple houdt zijn jaarlijkse herfstshowcase mogelijk op de eerste woensdag van september.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg mikt de techgigant uit Cupertino op 7 september 2022 als datum voor zijn volgende productlancering. Normaal gesproken kondigt Apple in die maand de volgende generatie iPhone aan en brengt het de volgende grote update van al zijn besturingssystemen uit, maar het is voor iedereen een raadsel wanneer het bedrijf precies alles zal aankondigen. Reporters komen soms met fancy rekenmodellen die hen helpen de meest waarschijnlijke datum te bepalen, terwijl sommige reporters gefluister horen en delen wat ze weten. Hoe dan ook, weken voor het evenement begint het nieuws op te borrelen met informatie over wanneer het volgende iPhone-evenement zal plaatsvinden.

De 7e zou een datum kunnen zijn die je op de kalender kunt omcirkelen. Het zal zeer zeker online gestreamd worden, wat Gurman zelfs meldt.

Apple zal volgens de geruchten de iPhone 14-serie aankondigen, bestaande uit de iPhone 14, een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max. De Pro-telefoons zouden de inkeping kunnen dumpen voor een pilvormige uitsparing in de vorm van een gaatje. Ze zullen ook een always-on display hebben en beschikken over de volgende generatie A-serie processor. Gurman denkt dat Apple deze telefoons later zal uitbrengen op 16 september 2022. Naast de iPhone kondigt Apple mogelijk ook nieuwe Apple Watches aan, waaronder een nieuwer robuust model en een vernieuwde Apple Watch SE. De volgende generatie van de AirPods Pro met ondersteuning voor lossless audio zou ook kunnen debuteren, net als een nieuwe instapmodel iPad die de hoofdtelefoonaansluiting achterwege laat.

Pocket-lint zal uiteraard elk Apple-evenement live verslaan en je het laatste nieuws brengen zodra het wordt onthuld.

Geschreven door Maggie Tillman.