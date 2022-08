Apple gaat het aantal advertenties op je iPhone verhogen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple is intensivering van de plannen om de breedte van haar reclame op de iPhones van gebruikers uit te breiden, volgens een nieuw rapport.

De informatie komt met dank aan de veteraan industrie verslaggever Mark Gurman, in zijn nieuwsbrief van 14 augustus 2022. Het legt uit dat interne personeelsbewegingen betekenen dat Apple's advertenties team een hogere prioriteit krijgt dan in de afgelopen jaren.

-

Met advertenties die Apple momenteel slechts op een paar plaatsen aan haar klanten serveert, zoals de Stocks app en tijdens het browsen in Apple News, zou Apple potentieel een hoop andere plaatsen kunnen vinden om advertenties te tonen als het daarvoor zou kiezen.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Gurman geeft aan dat hij verwacht dat Maps op een gegeven moment zo'n plek zal zijn, terwijl Apple Books en Apple Podcasts misschien ook kandidaten zijn voor advertenties in de toekomst.

Voorlopig vereist het echter een delicate aanpak - Apple kan het zich niet veroorloven om zijn toestellen te overspoelen met advertenties, anders verliest het bedrijf dat zo belangrijke premium gevoel waar klanten zo dol op zijn als ze mogelijk £ 1.000 neerleggen voor een nieuwe iPhone.

Daarom zegt Gurman dat hij zelfs in Kaarten, Boeken en Podcasts een lichte aanpak verwacht, met vermeldingen die tijdens zoekopdrachten naar boven worden gehaald als ze hebben betaald, een systeem dat bekend zal zijn bij iedereen die elders lokale zoekdiensten heeft gebruikt.

Gezien de manier waarop Apple andere apps heeft beperkt in het volgen van gebruikers op hun iPhone, zal het waarschijnlijk ook voorzichtig moeten zijn met hoe dit wordt opgevat binnen het technologielandschap, niet dat dergelijke zorgen het bedrijf in het verleden ooit echt hebben afgeremd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.