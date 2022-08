Apple iPhone 14 Pro concept afbeeldingen met iOS 16 zijn prachtig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting ergens in september de iPhone 14-serie aankondigen en hoewel we nog geen officiële datum voor de aankondiging hebben, hebben we wel een aantal mooie concept afbeeldingen om naar te kijken terwijl we wachten.

De afbeeldingen zijn gemaakt door Twitter gebruiker @AR72014 en ze tonen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max in Midnight met de geruchte pil-vorm uitsnede aan de bovenkant. Ze tonen ook de apparaten met iOS 16, waarbij het nieuwe vergrendelscherm wordt getoond, evenals wat het altijd op het scherm zou kunnen bieden.

-

Natuurlijk, de beelden zijn puur concept en hoewel ze meestal gebaseerd zijn op schema's, is er niets officieels aan. Maar ze zien er goed uit, toch?

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 20 juni 2022 Wat zijn de beste smartphones die in 2022 verkrijgbaar zijn? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om

Het gerucht gaat dat de iPhone 14 en iPhone 14 Pro Max de pil-vormige uitsparing zullen krijgen, terwijl de standaard iPhone 14-modellen zullen vasthouden aan de inkeping van de iPhone 13-modellen. Er wordt ook gesuggereerd dat het always on-display exclusief zal zijn voor de Pro-modellen.

Andere geruchten suggereren dat de Pro-modellen een update naar de A16-chip zullen krijgen, terwijl de iPhone 14 en iPhone 14 Max - dit jaar geen iPhone 14 mini, zo wordt beweerd - op de A15-chip zullen blijven.

Niets zal worden bevestigd tot het evenement, dat naar verwachting begin september zal plaatsvinden, maar je kunt in de tussentijd onze Apple iPhone 14 geruchten en onze Apple iPhone 14 Pro geruchten lezen.

Geschreven door Britta O'Boyle.