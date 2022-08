Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple vereist dat je een zescijferig wachtwoord instelt als back-up om in je iPhone te komen, of je nu een Touch ID-model of een Face ID-model hebt. Vroeger was dit een viercijferige toegangscode, maar dit is een paar jaar geleden veranderd. Je kunt het echter weer wijzigen in een viercijferige code, of kiezen voor een aangepast of alfanumeriek wachtwoord, dat we hieronder ook behandelen.

Soms wordt om je iPhone-wachtwoord gevraagd als een van de andere biometrische methoden niet goed werkt of als je gezicht of vingerafdruk niet worden herkend, maar het zorgt er ook voor dat je toestel veilig is als het in verkeerde handen terechtkomt.

-

Als je denkt dat iemand je wachtwoord weet en je wilt weten hoe je het wachtwoord van je iPhone wijzigt, ben je hier op de juiste plek. We gaan ervan uit dat u uw huidige wachtwoord kent, dus als dat zo is, leest u hier hoe u het kunt wijzigen.

Volg de onderstaande stappen om uw iPhone-wachtwoord te wijzigen.

Open Instellingen op uw iPhone Scroll naar beneden naar 'Face ID & Passcode' of 'Touch ID & Passcode' Voer uw huidige wachtwoord in Scroll omlaag naar 'Wijzig wachtwoord' Voer uw huidige wachtwoord in Voer uw nieuwe wachtwoord in Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in

Dat was het. Zorg ervoor dat u uw nieuwe wachtwoord onthoudt, anders kunt u uw toestel niet ontgrendelen.

Het is mogelijk om uw iPhone-wachtwoord te wijzigen in vier cijfers, zoals het standaard was tot de lancering van iOS 13. U kunt ook kiezen voor een alfanumeriek wachtwoord of een aangepast numeriek wachtwoord.

Hier zijn de stappen die u moet volgen:

Open Instellingen op je iPhone Scroll naar beneden naar 'Face ID & Passcode' of 'Touch ID & Passcode' Voer uw huidige wachtwoord in Scroll naar beneden naar 'Wijzig wachtwoord' Typ uw huidige wachtwoord in Tik op 'Passcode-opties' Selecteer 'Alfanumerieke code', 'Aangepaste numerieke code' of 'Numerieke code van 4 cijfers'. Kies uw nieuwe wachtwoord Controleer uw nieuwe wachtwoord Tik op 'Gereed'.

Als u Alfanumeriek kiest, kunt u ervoor kiezen om uw iPhone-wachtwoord op te schrijven met letters in plaats van alleen cijfers. Het is ook vermeldenswaard dat als u ervoor kiest om terug te keren naar een viercijferige code, uw telefoon niet zo veilig zal zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.