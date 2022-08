Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting begin september zijn iPhone 14-serie aankondigen, met volgens de geruchten de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Volgens een recent rapport van industrie-analist Ming-Chi Kuo zou de gemiddelde verkoopprijs van de vier modellen echter met ongeveer 15 procent kunnen stijgen, "als gevolg van twee iPhone 14 Pro-prijsstijgingen".

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is een van de winnaars van de hogere ASP van de iPhone 14-serie. Ik schat dat de ASP van de iPhone 14-serie met ongeveer 15% zal stijgen (in vergelijking met de ASP van de iPhone 13-serie) tot $1.000-1.050 (USD) als gevolg van twee iPhone 14 Pro-prijsstijgingen en een hoger aandeel verschepingen. https://t.co/UgiW0kom4F- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022

Hierdoor zou de iPhone 14 Pro rond de 1100 pond of $1150 kunnen gaan kosten in plaats van 949 pond of $999. Een behoorlijke sprong vooruit, toch?

Maar het is misschien niet alleen maar slecht nieuws. Een eerder gerucht van TrendForce voorspelde dat de iPhone 14 Pro-modellen dit jaar 256 GB opslagruimte als basismodel zouden krijgen, waardoor de 128 GB-optie zou verdwijnen. Als dat het geval blijkt te zijn, zou de prijs in feite bijna hetzelfde zijn als wat de 256 GB iPhone 13 Pro kost - of zeker minder stijgen.

Het enige probleem is natuurlijk dat je weliswaar meer opslagruimte krijgt voor het extra geld, maar dat het de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max voor sommigen nog steeds buiten het budget zou kunnen plaatsen.

De iPhone 14 Pro-modellen zullen naar verwachting een nieuwe A16-chip en een pil-vormige uitsparing bieden in plaats van de inkeping aan de bovenkant van hun displays, terwijl de iPhone 14-modellen naar verwachting de inkeping zullen behouden en vasthouden aan de A15-processor.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar je kunt alle geruchten rond de iPhone 14 en iPhone 14 Max lezen in onze aparte feature, of als je meer wilt weten over de iPhone 14 Pro-modellen, dan hebben we daar ook een feature voor.

Geschreven door Britta O'Boyle.