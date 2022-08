Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na vijf jaar brengt Apple het batterijpercentage van de iPhone terug in de statusbalk op je beginscherm.

Maar het is voorlopig slechts een test.

Toen Apple de iPhone X aankondigde, verwijderde het het cijfer van het batterijpercentage links van het batterijpictogram in de statusbalk om plaats te maken voor de Face ID-inkeping. (Maak je geen zorgen... Pocket-lint heeft hier gedetailleerd beschreven hoe je snel je batterijpercentage kunt vinden in het Control Center - plus hoe je het aan je startscherm kunt toevoegen als een widget als je dat wilt). Maar als je je extra verveelt, kun je nu de publieke bèta van iOS 16 downloaden en toegang krijgen tot de nieuwste manier om je batterijpercentage te zien: Rechtstreeks in het batterijpictogram zelf. Het is niet echt mooi voor sommige ijverige testers van iOS 16 bèta 5 die de nieuwe verandering net hebben gespot.

Houd er rekening mee dat Apple iOS 16, de aankomende grote software-update voor de iPhone, nog niet officieel heeft uitgebracht. Tijdens de WWDC 2022 in juni werd de update voor het eerst aangekondigd en momenteel wordt de update in bèta getest door ontwikkelaars en iedereen die mee wil doen aan het openbare bètaprogramma. Wil je weten hoe je meedoet aan de iOS 16-bèta en hoe je deze op je iPhone kunt installeren? Bekijk Pocket-lint's stap-voor-stap handleiding voor de iOS 16 en iPadOS 16 publieke bèta's hier. Het is gratis om mee te doen en te beta-testen.

Ah, dat is beter. Oh wacht...Best aan of uit voor jou? iOS 16 Batterijpercentage pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) August 8, 2022

Je moet iOS 16 beta 5 op je iPhone draaien om het batterijpercentage te kunnen zien in het batterij-icoontje op je statusbalk. Als je hebt bijgewerkt naar de laatste versie van de iOS 16-bèta en het niet ziet, komt dat omdat je het moet inschakelen. Open de app Instellingen > Ga naar het menu Batterij > Schakel het hendeltje voor het batterijpercentage in. Houd er wel rekening mee dat dit kan veranderen met toekomstige bètaversies.

