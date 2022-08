Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen Apple zo'n vijf jaar geleden de iPhone X aankondigde, verwijderde het bedrijf het cijfer voor het batterijpercentage van het beginscherm. Het stond ooit links van het batterijpictogram in de statusbalk, maar Apple heeft het verwijderd om plaats te maken voor de Face ID-inkeping. Als je het mist, maak je geen zorgen. We laten je zien hoe je het batterijpercentage snel kunt vinden in het Control Center, plus hoe je het als widget aan je startscherm kunt toevoegen. Als je je extra verveelt, kun je de openbare bèta van iOS 16 downloaden en toegang krijgen tot een nieuwe manier om het cijfer in het batterijpictogram zelf te zien. Hier is alles wat je moet weten over het vinden van je batterijpercentage.

Simpel gezegd: het is hoeveel lading er nog in de batterij van uw iPhone zit, bijvoorbeeld 10%.

Met Control Center hebt u direct toegang tot het batterijpercentage van uw iPhone. Maar de manier waarop u Control Center opent, hangt af van uw toestel...

Als u Control Center wilt openen, veegt u omlaag vanaf de rechterbovenhoek van uw scherm. Zoek naar je batterijpercentage in de rechterbovenhoek.

Als u het Control Center wilt openen, veegt u vanaf de onderrand van een scherm omhoog. Zoek rechtsboven naar het batterijpercentage.

Als je iOS 16 bèta 5 op je iPhone gebruikt, kun je het batterijpercentage zien op de statusbalk op je beginscherm. Apple heeft het teruggebracht, en het bevindt zich direct in het batterijpictogram zelf. Apple heeft iOS 16 nog niet officieel uitgebracht. Het bedrijf heeft de grote software-update voor de iPhone tijdens de WWDC 2022 in de schijnwerpers gezet en is momenteel bezig met bètatests met ontwikkelaars en iedereen die mee wil doen aan het openbare bètaprogramma. Het bedrijf zal iOS 16 waarschijnlijk dit najaar formeel onthullen en uitrollen. In de tussentijd, tijdens de publieke test, worden onaangekondigde iOS 16-functies, zoals het percentage, opgegraven door argeloze gebruikers van bèta 5.

Als je hebt geüpdatet naar de laatste versie van de iOS 16-bèta en het niet ziet, komt dat omdat je het moet inschakelen.

Ah, dat is beter. Oh wacht...Best aan of uit voor jou? iOS 16 Batterijpercentage pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) August 8, 2022

Zorg ervoor dat je de nieuwste iOS 16-bèta op je iPhone draait. Open de Instellingen-app. Ga naar het menu Batterij. Schakel het hendeltje voor het batterijpercentage in. De optie lijkt naar verluidt niet beschikbaar te zijn op de iPhone 11, iPhone 12 mini, en iPhone 13 Mini.

Dit kan veranderen met toekomstige bèta-releases.

U kunt een batterijwidget aan uw startscherm toevoegen die het batterijpercentage van uw iPhone weergeeft.

Raak het startscherm op uw iPhone aan en houd het ingedrukt totdat de apps beginnen te wiebelen. Tik op + boven aan het scherm, scroll omlaag en tik op Batterijen. Veeg naar links en rechts door de widgets om de grootteopties te bekijken. Als u klaar bent, tikt u op Widget toevoegen en vervolgens op Gereed. Ga nu terug naar uw startscherm om uw nieuwe widget te bekijken en deze te verplaatsen waar u maar wilt.

Geschreven door Maggie Tillman.