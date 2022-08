Apple iPhone 14 komt in paars met 30W opladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting de iPhone 14-serie onthullen tijdens een evenement in september en hoewel er nog niets officieel is, suggereert een nieuw rapport dat we een nieuwe paarse kleur zullen zien, samen met sneller opladen.

De iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zullen volgens de geruchten medio september verschijnen, samen met de Apple Watch Series 8 en mogelijk ook een nieuwe Apple Watch SE en een Apple Watch Pro.

Een rapport van Twitter-gebruiker Jioriku beweert echter dat zowel de standaard iPhone 14-modellen als de iPhone 14 Pro-modellen in een paarse optie zullen komen, waarbij de kleur de roze optie van de iPhone 13-standaardmodellen en de Sierra Blue-optie van de iPhone 13 Pro-modellen zal vervangen.

Het is niet de eerste keer dat we zien dat Apple paars aanbiedt: de standaard iPhone 12-modellen werden een paar maanden na de oorspronkelijke kleuren in het paars gelanceerd, en er is ook een paarse iPad Air (2022) en een paarse iMac. Designer Ian Zelbo heeft onlangs ook een render gemaakt van hoe de iPhone 14 Pro er in het paars uit zou kunnen zien.

Jioriku beweerde ook dat "Always On Display" van de iPhone 14 alleen de widgets op het vergrendelscherm zal volgen en geen mogelijkheid zal hebben om ze anders te maken" - iets waar al eerder geruchten over zijn geweest. Er wordt ook gezegd dat titanium is getest als materiaal voor de iPhone 14 Pro, hoewel de materialen hetzelfde zullen blijven als die van de iPhone 13 Pro, net als de opslagopties.

Naar verluidt zullen de volgende iPhone-modellen echter 30 W snelladen bieden - in plaats van 20 W, althans voor het eerste deel van de oplaadcyclus.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar als er een paarse iPhone 14 en iPhone 14 Pro komt, evenals sneller opladen, zijn we er klaar voor.

Geschreven door Britta O'Boyle.