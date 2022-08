Fotoalbums verwijderen en aanmaken op iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple Foto's heeft een aantal geweldige functies binnen het programma, van zoeken met meerdere termen tot het verbergen van foto's in een volledig apart album. Het is ook supergemakkelijk om een album te maken, zodat je je foto's op een georganiseerde manier kunt categoriseren.

We hebben een hele feature over tips en trucs om het meeste uit Apple Photos te halen, maar hier kijken we naar hoe je albums maakt en verwijdert op je iPhone.

Als je een album in Apple Foto's hebt dat je daar niet meer wilt hebben, of je hebt een selectie foto's die je op één plek wilt zetten, dan zijn we hier om je te helpen.

Hier lees je hoe je een fotoalbum maakt en verwijdert op je iPhone.

Als u een album in Apple Foto's op iPhone wilt verwijderen, moet u de volgende stappen volgen:

Open Apple Foto's Tik op het tabblad Albums aan de onderkant Tik op 'Bekijk alles' dat rechts bovenaan al uw albums staat Tik op 'Bewerken' in de rechterbovenhoek Tik op de rode cirkel in de linkerhoek van de albums die u wilt verwijderen Bevestig 'Album verwijderen Dat is het, helemaal klaar

Als je wilt weten hoe je een album aanmaakt in Apple Foto's op een iPhone, volg dan de onderstaande stappen:

Open Apple Foto's Tik op het tabblad Albums onderaan Tik op de '+' in de linkerbovenhoek Tik op 'Nieuw album' Voer een naam in voor uw album Tik op 'Opslaan Selecteer de foto's die u aan uw album wilt toevoegen Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek

Geschreven door Britta O'Boyle.