Apple iPhone 14 Pro zou een always-on display kunnen hebben

(Pocket-lint) - Apple is mogelijk van plan om een always-on display toe te voegen aan de iPhone 14 Pro en Pro Max, waarmee het nog een topfunctie toevoegt aan zijn Pro-telefoons en ze onderscheidt van de gewone iPhone 14.

De geruchten over de functie gaan al een tijdje, en het laatste bewijs is afkomstig uit de Xcode 14-bèta die momenteel in omloop is.

Mensen hebben bewijs gevonden van animaties en lock-screen widgets die laten zien dat het lock-screen geen kleur meer heeft, maar nog wel leesbaar is in grijstinten, wat erop wijst dat je er nog steeds een blik op kunt werpen en bijvoorbeeld de tijd kunt zien.

Een preview van de geruchte iPhone 14 Pro 'Always on Display' functie is mogelijk uitgelekt door Xcode 14 beta 4 Simulator. Bijgevoegd zijn de eerste twee frames van een video van het ontwaken van de sim. Het eerste beeld (Always on Display-modus) verwijdert textuur van de walvisafbeelding in de widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k- Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022

Gezien de hoeveelheid werk die Apple heeft gestoken in de vergrendelschermen in iOS 16, zou het logisch zijn als dit ook is ontworpen om aan te sluiten bij een nieuwe functie voor zijn vlaggenschiptelefoons.

De bèta van iOS 16 bevat ook verwijzingen naar een "slaapstand" voor achtergronden, waardoor deze ook een deel van hun kleur verliezen en de batterij langer meegaat.

Zoals MacRumors opmerkt, zullen de iPhone 14 Pro en Pro Max, als de lekken tot nu toe kloppen, over de displaytechnologie beschikken die nodig is voor always-on-gebruik, aangezien ze een nieuwe ondergrens van 1Hz voor hun vernieuwingsfrequentie zouden krijgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.