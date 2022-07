Hoe een telefoonnummer blokkeren en deblokkeren op iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Belt er al de hele dag en nacht een irritant nummer naar uw telefoon? Blokkeer het. Het is gemakkelijk en volledig gratis. Privacy is belangrijk, en dat geldt ook voor je geestelijke gezondheid. Maak gebruik van de ingebouwde functies van je iPhone om jezelf te beschermen tegen telefoontjes van Robocalls, spam of voormalige vrienden en exen van wie je liever nooit meer iets hoort. Hier lees je hoe je ongewenste oproepen blokkeert op je iPhone - en hoe je mensen weer deblokkeert als je van gedachten mocht veranderen. We leggen ook uit wat er precies gebeurt als je een nummer blokkeert en of geblokkeerde mensen nog sms-berichten of voicemails kunnen versturen.

Op een iPhone zijn er meerdere methoden om een nummer te blokkeren, maar dit zijn de snelste manieren.

Open de app Telefoon. Tik op het tabblad Recents . Wanneer u het nummer ziet dat u wilt blokkeren, tikt u op de "i" aan de zijkant van het scherm. Op het volgende scherm zie je de optie Deze beller blokkeren. Selecteer deze optie.

Tik op de informatie van de afzender boven aan de chat. Tik vervolgens op Info. Onderaan het scherm ziet u de optie Deze beller blokk eren in het rood. Selecteer deze optie.

Als je een telefoonnummer blokkeert op je iPhone, ontvang je geen oproepen, sms-berichten of FaceTime-verzoeken meer van het geblokkeerde nummer.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Geblokkeerde oproepen gaan rechtstreeks naar de voicemail. Dat geeft de geblokkeerde beller wel een hint dat hij is geblokkeerd.

Dat geeft de geblokkeerde beller wel een hint dat hij is geblokkeerd. Geblokkeerde bellers kunnen voicemails achterlaten. Maar die verschijnen in een aparte rubriek "geblokkeerde berichten ", los van uw normale visuele voicemaillijst.

Maar die verschijnen in een aparte rubriek ", los van uw normale visuele voicemaillijst. U zult nooit geblokkeerde sms'jes ontvangen. Maar voor de afzender lijken ze toch gewoon door te komen.

Van gedachten veranderd? Maak je geen zorgen. Het is heel eenvoudig om de blokkade op te heffen van een telefoonnummer dat je eerder hebt geblokkeerd.

Open de app Instellingen. Tik vervolgens op Telefoon. Selecteer Geblokkeerde contactpersonen. Op het volgende scherm zie je een lijst met telefoonnummers die je hebt geblokkeerd. Een nummer deblokkeren Tik op de optie Bewerken en vervolgens op het rode -symbool naast het nummer dat u wilt deblokkeren.

en vervolgens op het rode -symbool naast het nummer dat u wilt deblokkeren. U kunt ook naar links vegen over een nummer om de blokkering op te heffen.

Apple heeft een ondersteuningspagina met meer informatie over het blokkeren en deblokkeren van een telefoonnummer op iPhone.

