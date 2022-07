Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er was een tijd dat je geen artikel nodig had om je telefoon uit te zetten. Vroeger was er een aan/uit-knop, en dat was het dan. Druk erop om hem aan of uit te zetten. Simpel.

Tegenwoordig is het allemaal wat ingewikkelder. Je iPhone uitzetten is niet meer een kwestie van één knop indrukken en klaar is kees. En opnieuw opstarten is iets wat we al verschillende keren hebben gedaan en we moeten nog steeds Googlen om te proberen te onthouden welke knoppen je tegelijkertijd moet indrukken.

Dus hier hebben we een korte opsomming van hoe je je iPhone aan of uit kunt zetten, en ook hoe je hem geforceerd opnieuw kunt opstarten als je problemen hebt.

Om uw iPhone uit te schakelen als deze Face ID heeft, moet u de zijknop aan de rechterkant van uw apparaat indrukken, samen met de volume omhoog- of volume omlaag-knop op hetzelfde moment.

Houd deze twee knoppen ingedrukt totdat het scherm verschijnt waarop u kunt "schuiven om uit te schakelen". Om het toestel uit te schakelen, schuift u weg en uw iPhone wordt uitgeschakeld.

Om uw iPhone weer aan te zetten, houdt u de knop aan de rechterkant van uw toestel ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

Als u de iPhone SE hebt of een andere iPhone met Touch ID in plaats van Face ID, houdt u de zijknop alleen ingedrukt en schuift u deze weg om het toestel uit te schakelen.

Om een iPhone met Touch ID in te schakelen, houdt u de zijknop opnieuw ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

Als uw iPhone niet reageert en u deze geforceerd opnieuw wilt opstarten, is het proces afhankelijk van welk iPhone-model u hebt.

Als je een iPhone 8 of nieuwer hebt, moet je de onderstaande stappen volgen:

Druk op de volume omhoog-knop en laat deze snel los

Druk op de volume omlaag-knop en laat deze snel los

Druk op de zijknop en houd deze ingedrukt.

Wanneer het Apple logo verschijnt, laat u de knop los.

Als je de iPhone 7 hebt, moet je de volume omlaag-knop en de slaap-/wekknop tegelijkertijd ingedrukt houden totdat het Apple-logo verschijnt en vervolgens beide knoppen loslaten.

Als u een oudere iPhone hebt, zoals de iPhone 6S of de eerste generatie iPhone SE, moet u de Slaap/Wektoets en de Home-toets tegelijkertijd ingedrukt houden. Wacht opnieuw tot het Apple logo verschijnt en laat de knoppen los.

Geschreven door Britta O'Boyle.