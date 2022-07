Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie een Apple ID heeft, weet hoe belangrijk die is als je ook een Apple apparaat hebt of een Apple dienst wilt gebruiken, zoals de App Store, iCloud, iMessage, FaceTime en Apple Music. Sterker nog, een Apple ID is vereist wanneer u een nieuw Apple-apparaat instelt. Maar soms kan het wachtwoord van je Apple ID worden achterhaald of ben je het vergeten. Hoe dan ook, je moet het nu veranderen voor de zekerheid.

Bent u uw Apple ID-wachtwoord vergeten, of is het gecompromitteerd? Hier leest u hoe u weer toegang krijgt tot uw account. De snelste manier is met een Apple-apparaat waarop u al bent aangemeld met uw Apple ID. Voor deze methode moet je echter wel een wachtwoord hebben ingesteld op je Apple-apparaat (of een wachtwoord op je Mac).

Ga naar Instellingen. Tik op uw naam > Wachtwoord en beveiliging > Wachtwoord wijzigen. Volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Ga naar het Apple-menu > Systeemvoorkeuren. Klik vervolgens op Apple ID en vervolgens op Wachtwoord en beveiliging. Volg de instructies op het scherm.

Als u een nieuw Apple-apparaat hebt of een Apple-apparaat waarop u niet bent aangemeld met uw Apple ID, kunt u "Apple ID of wachtwoord vergeten?" selecteren wanneer de optie verschijnt. Tijdens het instellen van het apparaat zie je deze optie op het Apple ID-aanmeldscherm. Na de installatie kun je een app selecteren waarin je wordt gevraagd je aan te melden om bij de optie te komen. Of u kunt de onderstaande stappen volgen:

iPhone, iPad of Apple Watch: Ga naar de app Instellingen en tik op Berichten.

Ga naar de app Instellingen en tik op Berichten. Mac, MacBook of iMac: Kies Apple-menu > Systeemvoorkeuren. Klik vervolgens op Apple ID en voer uw Apple ID in.

OK. Leen er een van een vriend of familielid. Of u kunt naar een Apple Store gaan.

Open de Apple Support-app op het geleende Apple-apparaat. U kunt de Apple Support-app downloaden in de App Store. Tik op Wachtwoorden en beveiliging > Wachtwoord Apple ID opnieuw instellen > Aan de slag. Tik op "Een andere Apple ID". Voer uw Apple ID in en volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Zelfs op het web zal Apple u doorverwijzen naar een Apple-apparaat. Maar u kunt nog steeds proberen een verzoek via Apple in te dienen. Het bedrijf waarschuwt dat het proces alleen "iets langer kan duren".

Reset je wachtwoord op iforgot.apple.com.

Geschreven door Maggie Tillman.