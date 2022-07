Apple patent suggereert dat je volgende iPhone lasers zou kunnen hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuw patent suggereert dat Apple werkt aan de integratie van lasers in aankomende iPhone en Apple Watch modellen.

Het klinkt in eerste instantie vergezocht, maar als we wat dieper graven, zien we een hele reeks potentiële toepassingen die behoorlijk opwindend zijn.

Het patent beschrijft Horizontal Cavity Surface-Emitting Lasers (of HCSEL) die onder het scherm van toekomstige iPhone en Apple Watch modellen zouden worden geplaatst.

Er zijn veel manieren waarop deze lasers kunnen worden gebruikt, ten eerste om Face ID en Touch ID robuuster en veiliger te maken.

Interessanter is dat de lasers zouden kunnen worden gebruikt om stofdeeltjes in de lucht te detecteren en de algehele luchtkwaliteit te analyseren.

Daarnaast zinspeelt het patent op de AR-ambities van Apple: de lasers zouden kunnen worden gebruikt om "prestatiegegevens te verzamelen voor de interactie van de gebruiker met een augmented of virtuele wereld".

Er wordt ook gesproken over fitnessfuncties. De verzamelde gegevens kunnen worden "gebruikt om inzicht te geven in het algemene welzijn van een gebruiker, of kunnen worden gebruikt als positieve feedback voor personen die technologie gebruiken om welzijnsdoelen na te streven".

Tot slot vermeldt het patent de integratie van HCSELs in camerafuncties, wat erop wijst dat de camerafuncties met deze technologie kunnen worden verbeterd - vergelijkbaar met de manier waarop de iPhone 13 Pro gebruik maakt van LIDAR voor scherpstelling.

Dat zijn een heleboel functies en of Apple er ook maar één van implementeert is een andere zaak. Maar het is niettemin opwindende technologie, en we hopen het in actie te zien.

Geschreven door Luke Baker.