Apple iPhone 14 krijgt mogelijk een eSIM only-variant

(Pocket-lint) - Het zou het begin van het einde kunnen zijn voor de nederige SIM-kaart, nu eSIM steeds meer ingang vindt in Azië en Europa.

In een rapport van de Wall Street Journal wordt gespeculeerd dat de adoptie in de VS snel zal toenemen, nu drie grote providers zich voorbereiden op een SIM-loze overstap.

Het rapport herhaalt dat de iPhone 13 niet werd geleverd met een fysieke SIM in de doos, en sommige Android-toestellen hebben al geen ondersteuning voor SIM-kaarten.

We moeten echter niet verwachten dat Apple de ondersteuning voor SIM-kaarten onmiddellijk zal afschaffen, want dat zou een groot deel van zijn markt afsnijden.

In plaats daarvan moeten we volgens de analyse "een eSIM-only variant van zijn aankomende nieuwe model verwachten - met behoud van het dubbele eSIM-plus-fysieke SIM-slot model voor de massamarkt en zijn belangrijkste carrier-kanaal."

"Daartoe denken wij dat telecombedrijven de keuze zullen krijgen om een nieuwe eSIM-only iPhone-variant in voorraad te nemen en te verkopen naast de meer cellulair-bedrijfsvriendelijke dual eSIM/physical SIM-ondersteunde modellen."

Naast de voordelen voor het gemak zijn er ook veiligheidsredenen om de kaartloze toekomst te steunen.

Anthony Goonetilleke, hoofd strategie bij Amdocs, zegt dat je met eSIMs "plotseling een beveiligingsupdate naar miljoenen mensen wereldwijd kunt sturen als er een probleem wordt gevonden. Dat kun je niet doen met fysieke SIMs."

Dan is er nog het feit dat de Europese Unie wil verplichten dat iPhones worden voorzien van USB-C-poorten.

Dit zou de techgigant wel eens kunnen aanzetten tot zijn al lang geruchtmakende plannen voor een volledig poortloze iPhone, met alleen MagSafe-opladen, en wel zo snel mogelijk.

Geschreven door Luke Baker.