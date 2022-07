Apple iPhone 14 lancering getipt voor 13 september

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting in september de iPhone 14-serie aankondigen en een recent rapport heeft de datum gesuggereerd waarop het evenement zou kunnen plaatsvinden.

Volgens een tweet van tipgever iHacktu ileaks, zal de iPhone 14 evenement plaatsvinden op 13 september 2022, die het vorige release patroon voor de iPhone-modellen (met uitzondering van het jaar 2020) en de datum die we hadden pencilled in voor de lancering volgt. Als dit waar is, beginnen de pre-orders waarschijnlijk op 16 september en is het toestel beschikbaar vanaf 23 september.

Hoewel Apple zelf de datum nog niet officieel heeft bevestigd - en dat ook niet zal doen tot veel later in augustus op zijn vroegst - is het een datum die logisch is. Het bedrijf houdt zijn iPhone-evenement meestal op een dinsdag in de tweede week van september, dus het is geen grote verrassing dat dit de datum is die nu wordt getipt.

Ik denk erover om te stoppen met tweeten na de presentatie van de iPhone 14 op 13 september 2022 3/3- iHacktu ileaks (@ihacktu) June 22, 2022

Naar verwachting zullen er vier iPhones worden gelanceerd: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Er wordt ook gedacht dat er drie Apple Watch-modellen zullen worden onthuld in de vorm van de Apple Watch Series 8, een nieuwe Apple Watch SE en een robuuste Apple Watch, die de Apple Watch Pro zou kunnen worden genoemd, hoewel eerder werd verwezen naar de Apple Watch Explorer Edition.

Voorlopig is alles nog van horen zeggen, dus we zullen nog niet meteen de pen voor onze agenda's pakken, al staat hij zeker paraat.

Geschreven door Britta O'Boyle.