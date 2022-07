Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De clownvis is terug.

Apple heeft een easter egg toegevoegd aan de iPhone om het 15-jarig bestaan te vieren, blijkbaar. De klassieke clownvisachtergrond van de originele iPhone is geremasterd en is naar verluidt beschikbaar in de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 16, een grote software-update die naar de iPhone komt. Het zit zo: Sommige gebruikers kunnen het vinden in de instellingen van hun iPhone-start- en vergrendelscherm als ze iOS 16-bèta 3 draaien, maar anderen hebben beweerd dat ze het niet kunnen zien. Twitter-gebruiker Jack Roberts merkte de wallpaper voor het eerst op en tweette een screen capture van de Clownfish-optie.

Bloomberg-verslaggever Mark Gurman deelde later de tweet, die vervolgens aan populariteit won. Vergeet niet dat de clownvis de eerste afbeelding is die ooit werd gepresenteerd tijdens Steve Jobs' debuut van de originele 3,5-inch iPhone, maar het was nooit beschikbaar als een ingebouwde wallpaper op de iPhone. Apple bracht later een volledige versie uit voor de Mac als een optie onder Desktop en Screen Saver.

Sommige gebruikers lijken een nieuwe Clownfish wallpaper te zien in iOS 16 beta 3. Dit is de wallpaper die Steve Jobs gebruikte toen de originele iPhone in 2007 werd aangekondigd - maar die eigenlijk nooit met een iPhone is meegeleverd. Hier zijn we 15 jaar later. https://t.co/OLTvb1KVJG- Mark Gurman (@markgurman) 6 juli 2022

Als je de nieuwe, geremasterde clownvisachtergrond wilt, moet je de iOS 16-ontwikkelaarsbèta op je iPhone laten draaien. Apple heeft een stap-voor-stap handleiding, maar de TL;DR versie is dat geregistreerde ontwikkelaars het iOS 16 profiel moeten downloaden van het Apple Developer Center, en zodra deze is geïnstalleerd, zal de bèta beschikbaar zijn via de ether. Aangezien dit een vroege bèta is die bugs kan bevatten, is het het beste om de iOS 16 ontwikkelaars bèta op een tweede apparaat te installeren. Hoe dan ook, zodra je de bèta hebt, duik je in je behanginstellingen om te zoeken naar de clownvis-optie.

Open Instellingen, tik op Achtergrond en vervolgens op Kies een nieuwe achtergrond. De standaardachtergronden veranderen bij elke iOS-update. Zoek naar de clownvis-optie. Als je klaar bent met het aanpassen van de afbeelding, tik je op Instellen. Of tik op Annuleren om opnieuw te beginnen.

Achtergronden in iOS 16 zijn niet langer statische afbeeldingen. In plaats daarvan zijn het gerenderde animaties die samenwerken met de klok op het vergrendelscherm. De clownvis heeft een handige omhoog vegende parallax-animatie.

Apple heeft nog niet gezegd of de geremasterde clownvisachtergrond zijn weg zal vinden naar de aankomende publieke bèta van iOS 16 of zelfs of het in de officiële release dit najaar zal zitten. Zelfs degenen die toegang hebben tot de ontwikkelaarsversie van iOS 16 zijn er niet van verzekerd dat ze de wallpaper krijgen, omdat deze mogelijk in fasen wordt uitgerold. Als je een exemplaar wilt, kun je altijd de macOS-versie van het clownvisbehang downloaden. Zoals opgemerkt door The Verge, werd het in 2018 gearchiveerd door Evgenii Bogun. Je kunt het hier uit zijn Google Photos-map halen of je kunt het van ons krijgen:

Open deze link op je iPhone. Druk lang (of klik met de rechtermuisknop) op de originele, full-res afbeelding die wordt geopend. Sla de afbeelding vervolgens op je iPhone op en stel hem in als achtergrond.

