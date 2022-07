Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple introduceert een nieuwe beveiligingsinstelling met de naam Lockdown Mode. Het wordt een gratis functie die de verdediging van je iPhone, iPad en Mac versterkt, waardoor het voor kwaadwillenden moeilijker wordt om je apparaat via zeer gerichte aanvallen in gevaar te brengen. Als de vergrendelingsmodus er is, moet je hem inschakelen om hem daadwerkelijk in te schakelen. Hij staat niet standaard aan. Maar het is ook niet iets dat iedereen de meeste dagen zal hoeven te gebruiken. Hier is alles wat je moet weten over de vergrendelingsmodus, inclusief hoe je deze inschakelt, wat het doet en wanneer je het moet gebruiken.

De vergrendelingsmodus is een nieuwe beveiligingsinstelling die later dit jaar wordt geïntroduceerd in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Volgens Apple is de vergrendelingsmodus een "extreme, optionele beschermingsfunctie" voor gebruikers die te maken hebben met "ernstige, gerichte bedreigingen" voor hun digitale veiligheid. (Denk aan journalisten, activisten, politici en beroemdheden.) Als de vergrendelingsmodus beschikbaar komt en is ingeschakeld op je iPhone, iPad of Mac, worden verschillende beveiligingsinstellingen gewijzigd en bepaalde communicatiefuncties geblokkeerd, waardoor het moeilijker wordt voor iemand om toegang te krijgen tot of controle te krijgen over je apparaat.

Als de vergrendelingsmodus is ingeschakeld in de instellingen, wordt de werking van je telefoon aangepast om gerichte aanvallen te voorkomen die gebruikmaken van webtechnologieën, social engineering en hacken met kabels.

Hier volgen enkele van de veranderingen die u zult opmerken wanneer de vergrendelingsmodus is ingeschakeld:

De meeste bijlagen bij berichten worden geblokkeerd en sommige functies zijn niet beschikbaar.

Inkomende FaceTime-gesprekken van mensen die je nog niet eerder hebt gebeld, worden geblokkeerd.

Sommige webtechnologieën en browserfuncties worden geblokkeerd.

Gedeelde albums worden verwijderd uit Foto's en nieuwe uitnodigingen worden geblokkeerd.

Bekabelde verbindingen met een ander apparaat terwijl uw iPhone is vergrendeld, worden geblokkeerd.

Inkomende uitnodigingen van mensen die u nog niet eerder hebt uitgenodigd, worden geblokkeerd.

Configuratieprofielen, zoals profielen voor school of werk, kunnen niet worden geïnstalleerd.

Wanneer de vergrendelingsmodus voor u beschikbaar komt, duikt u gewoon in de Instellingen-app op uw iPhone, iPad of Mac om deze in te schakelen. Volg deze stappen:

Open Instellingen. Navigeer naar Privacy en beveiliging. Selecteer Modus vergrendelen. Selecteer Vergrendelingsmodus inschakelen. Uw toestel wordt vervolgens opnieuw opgestart om de Vergrendelingsmodus in te schakelen.

Om de Vergrendelingsmodus uit te schakelen, navigeert u terug naar Instellingen en schakelt u deze uit. Gemakkelijk!

De vergrendelingsmodus is niet geschikt voor de meeste mensen in alledaagse situaties. Hij is ontworpen om geavanceerd hacken en gerichte spyware te bestrijden. Deze aanvallen, zoals Pegasus van de NSO Groep, worden slechts door een kleine groep mensen uitgevoerd. Pegasus werd bijvoorbeeld gebruikt om activisten, politici en journalisten te bespioneren. Maar Apple zegt dat het in de afgelopen acht maanden soortgelijke aanvallen heeft gezien bij gebruikers in meer dan 150 landen. Als je een opmerkelijk persoon bent of in een situatie verkeert waarin je je kwetsbaar of vatbaar voor aanvallen voelt, dan is de vergrendelingsmodus iets voor jou. Anders zul je hem waarschijnlijk nooit nodig hebben.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Volgens Bloomberg heeft Apple onlangs de derde ontwikkelaarsbèta voor iOS 16 uitgebracht, en deze bevat de vergrendelingsmodus. Dat betekent dat als je bent aangemeld voor Apples bètaprogramma voor ontwikkelaars, je de Lockdown Mode nu op je iPhone kunt uitproberen. Weet wel dat het geen stabiele software is, en dat de functie er misschien niet perfect uitziet en niet perfect werkt. Uiteindelijk zal de Lockdown Mode worden gelanceerd met iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Apple gaf een voorproefje van deze grote updates voor de iPhone, iPad en Mac tijdens WWDC 2022 en zal ze naar verwachting dit najaar officieel uitbrengen.

Mogelijk komen er ergens deze zomer ook publieke beta's van de updates aan met Lockdown Mode die de meeste consumenten kunnen testen. Pocket-lint houdt je op de hoogte van de uitrol van de Lockdown Mode.

Geschreven door Maggie Tillman.