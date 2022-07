Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We zullen in september waarschijnlijk de volgende Apple iPhone-vernieuwing zien, waarbij iPhone 14- en 14 Pro-modellen worden aangekondigd. Als je echter enthousiast wordt van het eerste, ben je misschien een beetje teleurgesteld om te horen dat Apple zijn standaardapparaten misschien niet veel opwaardeert.

Dat is de mening van de gerenommeerde industrie-analist Ming-Chi Kuo, die heeft verklaard dat alleen de Pro-modellen dit jaar een CPU-boost zullen krijgen.

Hij beweert in een nieuw rapport dat de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zullen draaien op een nieuwe Apple A16-chipset, maar de iPhone 14 en 14 Max zullen doorgaan met de A15 Bionic-chip die in het huidige iPhone 13-assortiment te vinden is.

[Analyse] Structurele wijzigingen voor de high-end cameratoeleveringsketen van de iPhone / iPhone (Sony, Alpen, LG Innotek, iPhone 14 Pro/A16)器@mingchikuo https://t.co/kZLdnXmAyN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 6 juli 2022

Dat komt bovenop het feit dat alleen de Pro-apparaten ook een nieuw camera-ontwerp aan de voorkant zullen aannemen, met een perforator en een pilsysteem dat de inkeping vervangt.

De reguliere iPhone 14 en nieuwe 14 Max (die de Mini vervangt) zullen daarom slechts kleine generatieverbeteringen hebben, zo wordt gezegd.

Daarom voorspelt Kuo dat Apple deze keer meer Pro-modellen zal verzenden: "De nieuwste A16-processor zal exclusief zijn voor twee high-end iPhone 14 Pro-modellen, waardoor het aandeel van de verzending van nieuwe high-end iPhone-modellen in 2H22 aanzienlijk zal toenemen. 55-60 procent (tegenover 40-50 procent in het verleden),' schrijft hij.

Geschreven door Rik Henderson.