(Pocket-lint) - Er wordt getipt dat de Apple iPhone 15 hetzelfde ontwerp en hetzelfde scherm zal hebben als de aankomende iPhone 14.

De reus uit Cupertino heeft de iPhone-reeks voor 2022 nog niet onthuld - en dat zal naar verwachting pas in september gebeuren - maar dat heeft industrieconsultants er niet van weerhouden om te speculeren wat de 2023-generatie telefoons in petto zal hebben.

Zoals de onderstaande grafiek laat zien, denkt adviesbureau Omdia dat Apple zowel de iPhone 14 als de iPhone 15 zal uitrusten met een dubbel perforatieontwerp.

Terwijl op dit moment de geruchten gaan dat alleen de Pro- en Pro Max-versie van de iPhone 14 de huidige inkeping zal vervangen, suggereert Omdia dat de gaatjesperforatie naar alle modellen van de iPhone 15 zal komen.

Dit zijn ook niet de enige displaydetails in het rapport. Zoals het bedrijf laat doorschemeren, is het ook mogelijk dat Apple de afmetingen tussen de iPhone 14- en iPhone 15-modellen gelijk houdt (behalve bij het standaardmodel, dat van 6,06-inch naar 6,12-inch zal springen).

Dit zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat veel van de beeldschermspecificaties die we verwachten te zien in de iPhone 14 ook aanwezig zullen zijn in de 2023-telefoons, inclusief de resolutie.

Interessant is dat Omdia speculeert dat Apple in de 2024-modellen ook camera's onder het display zou kunnen introduceren ter vervanging van het perforatiegat - een functie die we de afgelopen jaren bij enkele concurrenten zijn tegengekomen.

Natuurlijk moet dit stukje informatie, en alle details met betrekking tot de iPhone 15, wel met een korreltje zout worden genomen.

Hoewel dit soort rapporten vaak veel betrouwbare, op bewijs gebaseerde informatie bevatten, beweren ze ook niet dat het uitgelekte informatie is - althans niet in de traditionele zin. En met zoveel tijd voor de komst van de iPhone 15, is er natuurlijk genoeg tijd voor plannen die door Apple kunnen worden bijgesteld.

Geschreven door Conor Allison.