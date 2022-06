Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens berichten in Korea staat Samsung op het punt om zo'n 80 miljoen OLED-schermen te leveren aan Apple voor zijn volgende generatie iPhones, de iPhone 14 line-up.

Het is iets ingewikkelder dan dat het klinkt, met Samsung Display in plaats van een soort van team-up met Samsung's eigen smartphone-afdeling.

Dit is ook geen nieuwe regeling, Samsung heeft in de loop der jaren vaak onderdelen voor iPhones geleverd, maar het zou onderdeel kunnen zijn van een shake-up van leveranciers.

Naar verluidt overweegt Apple om niet langer gebruik te maken van een andere leverancier, BOE, in welk geval Samsung zijn aandeel in de toeleveringsketen voor iPhones nog verder zou kunnen zien toenemen.

Voor degenen onder ons die van plan zijn een iPhone 14 te kopen, maakt dit waarschijnlijk niet veel uit, maar het is wel een interessante verschuiving binnen het bedrijf.

De OLED-displays van Samsung behoren ook tot de allerbeste in de branche, dus je kunt waarschijnlijk weer een uitstekend scherm van de iPhone 14-serie verwachten als die uitkomt, met diepe zwarttinten en levensechte kleuren.

Het ProMotion-systeem met hoge verversingssnelheid wordt wellicht ook uitgebreid naar de standaard iPhone 14 en 14 Max, naast de Pro-modellen, dus het zou wel eens een heel goed jaar kunnen worden om een nieuwe iPhone aan te schaffen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.