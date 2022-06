EU wil USB-C verplicht stellen voor telefoons tegen najaar 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Lightning poort is ten dode opgeschreven, de EU heeft overeenstemming bereikt over nieuwe wetgeving om alle telefoonfabrikanten te dwingen USB-C voor opladen te gebruiken als ze dat nog niet hebben gedaan, en dat geldt ook voor Apple.

De Europese Unie had al eerder een voorstel gedaan. Nu hebben alle lidstaten ingestemd met de plannen en een tijdschema. USB-C moet in de herfst van 2024 zijn ingevoerd.

Het zijn niet alleen telefoons die de gevolgen zullen ondervinden. Andere elektronische apparaten met bekabelde oplader, zoals tablets en camera's, moeten er ook aan geloven. Als ze in EU-landen verkocht willen worden, tenminste.

De wetgeving wordt ingevoerd om de hoeveelheid afval te verminderen en het gebruik van elektronica duurzamer te maken. Door tussen apparaten en generaties dezelfde kabel en lader te gebruiken, zal de verpakking zelfs krimpen omdat producten kunnen worden verzonden zonder een van beide in de doos.

"Consumenten zullen niet langer een ander oplaadapparaat en een andere kabel nodig hebben telkens wanneer ze een nieuw apparaat kopen, en kunnen één enkele oplader gebruiken voor al hun kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten," aldus het Europees Parlement op zijn eigen nieuwswebsite.

"Mobiele telefoons, tablets, e-readers, oordopjes, digitale camera's, koptelefoons en headsets, draagbare videogameconsoles en draagbare luidsprekers die via een bedrade kabel oplaadbaar zijn, zullen moeten worden uitgerust met een USB Type-C-poort, ongeacht de fabrikant.

"Laptops zullen ook uiterlijk 40 maanden na de inwerkingtreding aan de eisen moeten zijn aangepast".

