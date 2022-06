iOS 16 systeemvereisten: Werkt het op je iPhone?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni een voorproefje gegeven van de volgende iPhone-software, iOS 16, die naar verwachting later dit jaar samen met de nieuwe iPhones zal worden uitgebracht.

De update zal een aantal nieuwe functies met zich meebrengen, zoals een persoonlijker vergrendelscherm, updates en verbeteringen voor Mail en Foto's, en nog veel meer waarover je meer kunt lezen in ons afzonderlijke artikel.

De grote vraag is echter of je iPhone compatibel zal zijn met de nieuwe software wanneer deze arriveert.

Apple's volgende iPhone-software zal de meeste van de nieuwste iPhones ondersteunen, hoewel het de ondersteuning voor sommige toestellen vermindert in vergelijking met iOS 15.

De volledige lijst van de compatibele iPhones is als volgt:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Je zult zien dat de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus en de iPhone SE (eerste generatie) niet in de lijst staan en dus iOS 16 niet zullen ondersteunen.

Als je niet weet welke iPhone je hebt, hebben we een aparte functie die je kan helpen.

Helaas zullen niet alle gebruikers alle functies krijgen die zijn aangekondigd als onderdeel van iOS 16. Dat heeft vooral te maken met de technologie op het apparaat en niet zozeer met het feit dat Apple je wil beperken in wat je kunt doen.

Sommige van de functies die met iOS 16 worden gelanceerd, zijn alleen beschikbaar voor iPhones met de A12 Bionic-chip en nieuwer. Deze functies omvatten de mogelijkheid om een onderwerp van een achtergrond te tillen, Live Text voor video, Live Text snelle acties en Dictation waarbij zowel spraak als aanraking wordt gebruikt om te typen.

Voor deursignalering is een iPhone 12 Pro of iPhone 13 Pro vereist.

Geschreven door Britta O'Boyle.