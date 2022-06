Hoe volg je een vlucht met deze verborgen iPhone truc

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De iPhone van Apple heeft een aantal uitstekende tips en trucs binnen de iOS-software, waarvan sommige gemakkelijk te vinden zijn en andere waarvoor je wat dieper moet graven.

Of je nu al je Safari-tabbladen in één keer wilt sluiten, rechtstreeks van je iPad naar je iPhone wilt kopiëren en andersom, of Back Tap wilt instellen om de achterkant van je iPhone in een actieknop te veranderen, er is genoeg wat je kunt doen.

Wist je dat je een vlucht ook rechtstreeks vanuit de Berichten-app kunt volgen? Hier lees je hoe en waar je deze slimme iPhone-truc kunt vinden.

Als iemand je een vluchtnummer stuurt via Berichten op iPhone, of je stuurt iemand een vluchtnummer, als je erop tikt, kun je de vlucht bekijken en volgen.

Het enige waar je op moet letten is dat luchtvaartmaatschappijen dezelfde vluchtnummers gebruiken voor bepaalde tijden en routes. Dat betekent dat de United vlucht van San Francisco naar Londen waarschijnlijk hetzelfde vluchtnummer zal hebben op woensdag als dezelfde vlucht op donderdag bijvoorbeeld. Het kan dus zijn dat je over de pop-up kaart moet vegen om de verschillende dagen en vluchten te zien.

Om een vlucht te volgen via Berichten:

Open de Berichten app Kies de contact(en) naar wie U het vluchtnummer wilt sturen Het vluchtnummer wordt onderstreept wanneer het is verzonden De ontvanger - of uzelf - kan op dat vluchtnummer tikken om een pop-up menu met opties te zien Een van deze opties zal 'Preview Flight' zijn Een pop-up kaart met de voortgang van de vlucht, samen met wat extra details zullen in Berichten verschijnen Als u op voorhand kijkt, kan het zijn dat u moet vegen om verschillende dagen te zien Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek als je klaar bent met het bekijken van de vlucht

Dat was het! U bent van harte welkom!

Geschreven door Britta O'Boyle.