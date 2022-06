Apple geeft preview van iOS 16, grote veranderingen op komst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een aantal van de veranderingen aangekondigd die we kunnen verwachten met iOS 16 wanneer het later dit jaar arriveert en er zijn enkele grote verbeteringen, waarvan er veel naar het Vergrendelscherm komen.

iOS 16 werkt op een vergelijkbare manier als de Apple Watch-gezichten, waardoor gebruikers het vergrendelscherm kunnen personaliseren door lettertypen, kleuren en achtergronden aan te passen en Widgets toe te voegen. Je kunt tussen de pagina's van je vergrendelscherm vegen en er zijn functies zoals Photo Shuffle waarmee je de hele dag door een set foto's kunt laten zien, vergelijkbaar met hoe de Photos Widget al werkt op het beginscherm.

Andere veranderingen die iOS 16 met zich meebrengt, zijn onder andere een verandering van de Notificaties. Met de nieuwe software zullen meldingen vanaf de onderkant van het vergrendelscherm binnenrollen en komt er een functie genaamd Live Activites, waarmee je op de hoogte kunt blijven van dingen die in realtime gebeuren, zoals een NBA-wedstrijd, de voortgang van een Uber-rit of een update over hoe het met je workout gaat.

Focus verandert ook, met foto's en widgets die kunnen worden gekoppeld aan verschillende Focuses en je zult ook een andere Focus voor elk Vergrendelscherm kunnen hebben.

Veranderingen in Berichten omvatten de mogelijkheid om een bericht dat je net hebt verzonden te bewerken, evenals Ongedaan maken van verzenden, zodat je een bericht kunt terughalen dat je niet wilde verzenden, of dat je van gedachten bent veranderd. Het zal ook mogelijk zijn om een thread als ongelezen te markeren. Apple's SharePlay komt met iOS 16 ook naar Berichten, waardoor je bijvoorbeeld een serie direct in Berichten kunt bekijken terwijl je blijft chatten.

Er zijn ook veranderingen in Dictation met een geheel nieuwe dicteerfunctie op het apparaat waarbij het toetsenbord open blijft, en Live Text ziet ook verbeteringen. Andere wijzigingen zijn de mogelijkheid om sleutels tussen mensen te delen via Apple Wallet en een Apple Pay Later-functie waarmee je de kosten van iets kunt splitsen in vier gelijke betalingen over zes weken, die je overal kunt gebruiken waar je Apple Pay kunt gebruiken.

Kaarten krijgt ook een aantal updates, waaronder een routeplanner met meerdere haltes die tot 15 haltes mogelijk maakt en de mogelijkheid om Transit-kaarten toe te voegen aan Wallet, zodat je ze kunt opwaarderen zonder Kaarten te verlaten.

Dacht je dat dat alles was? Dat dacht je verkeerd. Voor degenen die Family Sharing gebruiken, wordt het in iOS 16 makkelijker om een account voor kinderen aan te maken en apparaten voor kinderen in te stellen. Je krijgt verzoeken voor extra schermtijd direct in Berichten en er komt ook een functie genaamd Familiecontrolelijst waarmee je de instellingen kunt bijwerken naarmate kinderen ouder worden.

iOS 16 biedt een betere manier om foto's te delen met iCloud Share Photo Library. Hiermee kun je foto's naadloos en automatisch delen, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren. Je kunt alles delen, maar ook kiezen welke foto's je wilt delen, bijvoorbeeld op basis van de begindatum of de personen op de foto. Er komt ook een optie in de camera waarmee je foto's rechtstreeks naar de gedeelde bibliotheek kunt sturen.

De Home-app krijgt ook een aantal nieuwe functies en er is een functie genaamd Safety Check waarmee je instellingen kunt herzien en resetten, toegang kunt intrekken tot dingen zoals je locatie en je privacy persmissions kunt resetten. Apple heeft geen datum gegeven voor de lancering van iOS 16, maar het zal waarschijnlijk rond september 2022 zijn. Voor nu kun je onze iOS 16-functie lezen voor een volledig overzicht van de nieuwe functies.

Geschreven door Britta O'Boyle.