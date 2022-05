iPhone 14 dummies getoond in hands-on foto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als bij eerdere generaties van Apple's iPhone zijn er onlangs foto's en video's uitgelekt waarop dummies van de iPhone 14-reeks te zien zouden zijn.

Deze lege versies van de telefoons worden onder meer gebruikt door accessoirefabrikanten en hoesjesmakers om ervoor te zorgen dat de producten klaar zijn wanneer ze in de winkelrekken liggen.

Ze kunnen echter ook een goed idee geven van hoe de ontwerpen van de telefoons eruit zullen zien, althans aan de buitenkant, en wat betreft hun afmetingen.

In dit geval, als de foto's en video van leaker Sonny Dickson kloppen, gaan we een jaar tegemoet waarin het uiterlijk van een vlaggenschip-iPhone niet veel verandert.

De belangrijkste tweak zal naar verwachting zitten in het verwijderen van de beruchte inkeping aan de bovenkant van het display, maar aangezien de dummies geen displays hebben is dat niet iets wat ze kunnen verifiëren.

De achterkant van de telefoons, en hun camera-units, zien er bijna identiek uit aan die van de iPhone 13 reeks, althans te oordelen naar hun grootte en vorm.

We zullen moeten wachten tot later in het jaar om uit te vinden van Apple hoe nauwkeurig deze dummy's zijn, maar ze zien er zeker vrij hoge kwaliteit te zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.