(Pocket-lint) - Toen Apple in september 2021 iOS 15 uitbracht, kondigde het een groot aantal functies aan, waaronder diverse verbeteringen aan de videobellen-app FaceTime. Behalve dat FaceTime eindelijk werd uitgebreid naar Android- en pc-gebruikers via FaceTime Links, kondigde Apple ook een functie aan genaamd SharePlay en introduceerde het zijn Spatial Audio-technologie in de app.

Maar dat was nog niet alles. De iOS 15-update bracht ook Voice Isolation en Wide Spectrum naar FaceTime, waarbij de eerste ervoor zorgt dat je aanzienlijk beter klinkt tijdens videogesprekken.

Voice Isolation is een functie voor machinaal leren die omgevingsgeluiden blokkeert en prioriteit geeft aan je stem, zodat die superscherp en helder klinkt. Breed Spectrum daarentegen versterkt het omgevingsgeluid. Het is mogelijk om tussen deze functies te schakelen, maar de instelling is niet zo gemakkelijk te vinden en daar komen wij om de hoek kijken.

Hier lees je hoe je stemisolatie inschakelt, zodat je stem beter klinkt tijdens videogesprekken, of je nu FaceTime, Zoom, Facebook Messenger of een andere app van derden zoals Teams gebruikt.

Spraakisolatie is niet de gemakkelijkste instelling om te vinden. In tegenstelling tot de meeste trucs op iPhone of iPad waarbij je iets wijzigt in Instellingen, is Spraakisolatie een beetje meer verborgen. Hier lees je hoe je de instelling voor stemherkenning vindt en hoe je deze inschakelt.

Open de FaceTime-app op je iPhone Veeg naar beneden vanaf de rechterbovenkant van je iPhone als je een Face ID-model hebt, of veeg omhoog vanaf de onderkant van de iPhone SE (2022) om het Control Centre te openen. Rechtsboven bevindt zich een tegel met de naam "Mic Mode Tik op die tegel en selecteer "Spraakisolatie"

Spraakisolatie wordt standaard ingeschakeld bij het volgende videogesprek dat je voert, of dat nu via FaceTime, Facebook Messenger, Zoom, Microsoft Teams of Google Duo is.

Als je het tegenovergestelde wilt doen van je stem beter laten klinken en je eigenlijk wilt dat het omgevingsgeluid op de achtergrond van waar je ook bent centraal staat, kun je Wide Spectrum inschakelen. Volg de onderstaande stappen om dat te doen:

Open de FaceTime-app op je iPhone Veeg naar beneden vanaf de rechterbovenkant van uw iPhone als het een Face ID-model betreft, of veeg omhoog vanaf de onderkant van iPhone SE-modellen om het Control Centre te openen Rechtsboven bevindt zich een tegel met de naam "Mic-modus Tik op die tegel en selecteer "Breed spectrum".

Voor de functies Voice Isolation en Wide Spectrum is iOS 15 of hoger, iPadOS 15 of hoger en macOS 12 Monterey of hoger vereist.

De functies vereisen ook een A12 Bionic-chip of nieuwer. Dat betekent dat je een van de volgende apparaten moet hebben om toegang te krijgen tot de functies Voice Isolation en Wide Spectrum:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPad Pro (vijfde generatie of nieuwer)

iPad Air (derde generatie of nieuwer)

iPad (achtste gen of nieuwer)

MacBooks (2018 en nieuwer)

Geschreven door Britta O'Boyle.