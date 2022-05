Apple wendt zich tot LG voor iPhone 14's high-end front camera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple voert naar verluidt een vrij grote verandering door aan de front-facing camera op de iPhone 14, volgens berichten uit Zuid-Korea.

De verandering zou een belangrijke afwijking zijn na jaren van Chinese onderdelen die de camera-array vullen die Apple gebruikt voor selfies en gezichtsontgrendelingen.

LG Innotek zal blijkbaar de gelukkige partij zijn om op te stappen, nadat het in de startblokken stond om onderdelen te leveren voor de iPhone 15 - zijn deelname wordt vervroegd.

De verandering zou ook enkele welkome voordelen kunnen opleveren voor de daadwerkelijke gebruikers, aangezien het blijkbaar een autofocus-functie zal toevoegen aan de camera aan de voorkant, iets wat de meeste telefoons reserveren voor hun belangrijkste camera aan de achterkant.

Of dat ook echt zal gebeuren op een manier die merkbaar is voor normale gebruikers is natuurlijk niet iets waar we nu op in kunnen gaan, maar het is op zichzelf al interessant dat Apple de dingen aan het veranderen is in zijn toeleveringsketen.

Aangezien er momenteel geruchten gaan dat de iPhone 14 de aloude inkeping zal afschaffen ten gunste van uitsparingen voor zijn frontcamera's, zou dit dus op meerdere manieren een belangrijk jaar kunnen worden voor de selfiecamera's van de iPhone.

Geschreven door Max Freeman-Mills.