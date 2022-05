Hoe zet je snel witte ruis aan op je iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heeft u een baby die witte ruis nodig heeft om in slaap te vallen? Of misschien luisterde je 's avonds voor het slapengaan altijd naar het geluid van de ventilatoren, en nu zit je in een hotelkamer en hoor je alle geluiden om je heen, en zou je willen dat je op de een of andere manier al het omgevingsgeluid buiten kon uitschakelen zodat je wat broodnodige rust en ontspanning kunt krijgen.

Er is hoop: de iPhone heeft een functie voor witte ruis. Hier lees je hoe je die gebruikt.

We kunnen hier heel diep op ingaan, maar om tijd te besparen, weet je dat witte ruis alle frequenties bevat, en dat het vaak wordt gebruikt om andere geluiden te maskeren.

Als u achtergrondgeluiden wilt uitschakelen en uw iPhone als een witte ruismachine wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen.

U moet Horen toevoegen aan uw Control Center-deelvenster. Control Center geeft u direct toegang tot dingen, zoals snel een foto maken, Wi-Fi inschakelen, uw Apple TV bedienen, en in dit geval, het inschakelen van witte ruis. Maar om witte ruis als optie in je Control Center te krijgen, moet je die eerst toevoegen in de app Instellingen.

Open de Instellingen-app op je iPhone. Zoek en vind het menu "Control Center". Zoek naar het besturingselement voor "Gehoor" en voeg het toe.

Opmerking: Als u Control Center wilt openen, veegt u omlaag vanaf de rechterbovenhoek van uw scherm. Om het Control Center te sluiten, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

Zodra u Horen hebt toegevoegd als optie in het Control Center, kunt u het nu gebruiken om witte ruis in te schakelen. Klik op de optie (oor-pictogram) in Control Center, en kies bij de optie "Achtergrondgeluiden" uit: Gebalanceerd geluid, helder geluid, donker geluid, oceaan, regen en beek. Deze worden allemaal beschouwd als witte ruis en worden gebruikt om omgevingsgeluiden te onderdrukken.

Ga naar het Configuratiescherm. Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het startscherm. Tik op Horen (oor-pictogram) in het Control Center. Selecteer een achtergrondgeluid in het luidsprekermenu van Hearing. Pas gerust het volume aan. U hebt ook de mogelijkheid om een audioapparaat aan te sluiten. Zorg ervoor dat de knop Achtergrondgeluiden onderaan op "aan" staat. Tik erop om het in te schakelen als het uit staat.

En dat is het!

Als je je zijknop wilt gebruiken om witte ruis in te schakelen, in plaats van de Control Center-methode hierboven te gebruiken, volg dan de onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app op uw iPhone. Zoek en vind het menu 'Toegankelijkheid'. Selecteer Audio/Visueel (onder Gehoor). Selecteer Achtergrondgeluiden (Apple's term voor witte ruis). Tik op de aan/uit-knop boven aan de pagina om Achtergrondgeluiden in te schakelen. U kunt vervolgens het volume aanpassen en 'geluiden stoppen bij vergrendelen' inschakelen als u dat wilt. Zorg ervoor dat je een geluid kiest voordat je teruggaat: Gebalanceerd geluid

Helder geluid

Donker geluid

Oceaan

Regen

Stroom

Nadat je in de bovenstaande stap je voorkeuren hebt ingesteld, moet je een snelkoppeling voor toegankelijkheid maken.

Open de Instellingen app op uw iPhone. Zoek en vind het menu "Toegankelijkheid". Scroll naar beneden en tik op Snelkoppeling voor Toegankelijkheid (onder Algemeen). Tik op Achtergrondgeluiden om deze in de lijst te selecteren.

Als je stap twee hebt uitgevoerd, stel je Achtergrondgeluiden in als toegankelijkheidssnelkoppeling - zodat je favoriete achtergrondgeluid wordt afgespeeld als je drie keer op de zijknop klikt, zelfs als het scherm vergrendeld is. Je kunt achtergrondgeluiden ook toewijzen aan tikken op de achterkant, als je dat liever hebt.

Zie dit voor meer informatie: Hoe gebruik je het Apple-logo van je iPhone als geheime knop.

Nee! Je moet het specifiek instellen in de instellingen om het uit te schakelen wanneer je iPhone is vergrendeld (we hebben hierboven beschreven hoe). Dus geen zorgen daar!

