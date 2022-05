Wat zijn Apple Live Captions en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een heleboel nieuwe toegankelijkheidsvoorzieningen aangekondigd, waaronder live-titels, die later dit jaar op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch zullen verschijnen. Hier is alles wat je moet weten.

Met Live Captions kun je, als je een video wilt bekijken met het volume uit, automatisch gegenereerde bijschriften onder aan je scherm in realtime lezen. Volgens Apple kan deze functie worden gebruikt bij streamingdiensten, FaceTime-gesprekken en andere videoconferencing-apps. Dit is een handige functie voor iedereen, en voor de slechthorenden is het een toegankelijkheidsfunctie die het makkelijker maakt om video's te bekijken op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Een soortgelijke functie is al beschikbaar op Google Pixel-telefoons en geselecteerde Android-telefoons.

Net als de aanpak van Google, zegt Apple dat zijn bijschriften op je apparaten zullen worden gegenereerd, waardoor je informatie privé blijft. Maar het bedrijf heeft nog niet gezegd hoe je Live Captions kunt inschakelen.

Live-titels van Apple zullen worden ondersteund in FaceTime-gesprekken, videoconferentie-apps (met automatische attributie om de spreker te identificeren) en streaming video. De functie zal ook werken tijdens persoonlijke gesprekken.

Live Captions van Apple zorgt voor de transcriptie van al het audio-materiaal in het Engels op iPhone, iPad en Mac.

Apple zegt dat het later in 2022 een bètaversie van Live Captions zal aankondigen. De bèta wordt in de VS en Canada gelanceerd voor iPhone 11 en hoger, iPad-modellen met de A12 Bionic CPU en hoger, en Mac-modellen met Apple Silicon CPU's. Later dit jaar komt er ook een software-update met extra toegankelijkheidsfuncties.

Een van die andere nieuwe functies is Deurdetectie. Hiermee kunnen blinde of slechtziende iPhone- en iPad-gebruikers deuren vinden. Er wordt zelfs beschreven of de deur gesloten is en of deze kan worden geopend door te duwen, trekken of de deurkruk te draaien. Omdat het gebruikmaakt van lidar en machine learning, zal Door Detection alleen beschikbaar zijn op iPhone Pro- en iPad Pro-modellen.

Apple breidt de Assistive Touch-bediening voor gebarenherkenning die het vorig jaar heeft toegevoegd, ook uit met Snelle acties op de Apple Watch. Je Apple Watch zal een dubbele knijpbeweging kunnen herkennen om een gesprek te beëindigen, meldingen te negeren, een foto te nemen, media te pauzeren of af te spelen, of een workout te starten. Apple kan nu ook je iPhone waarschuwen als er een deurbel of apparaat afgaat.

Geschreven door Maggie Tillman.